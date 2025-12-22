#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πώς η εταιρεία αντισταθμίζει τις διεθνείς πιέσεις και ποιο είναι το βασικό της πλεονέκτημα. Οι προβλέψεις για κερδοφορία και μερισματική πολιτική. Στα 50 ευρώ ο πήχης για τη νέα τιμή-στόχο.

Morgan Stanley: Overweight για Coca-Cola HBC και το 2026

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 14:54

H Morgan Stanley διατηρεί θετική στάση για τη Coca-Cola HBC, σε ένα περιβάλλον όπου οι πιέσεις στην κατανάλωση συνεχίζουν να επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό κλάδο ποτών.

Στο report «2026 Themes and Stock Ideas», η Morgan Stanley επαναλαμβάνει σύσταση overweight για τη μετοχή της Coca-Cola HBC, με τιμή στόχο τα 50 ευρώ περίπου (£44), επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η εταιρεία συγκαταλέγεται στις πιο ανθεκτικές επιλογές του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το 2026, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Coca-Cola HBC θα επιτύχει οργανική αύξηση πωλήσεων 6,1%, με αύξηση όγκων 2,5% και συνεισφορά τιμολόγησης 3,5%. Η επίδοση αυτή τοποθετεί την εταιρεία πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου, σε μια περίοδο όπου η καταναλωτική ζήτηση παραμένει εύθραυστη, ιδιαίτερα στις ώριμες αγορές της Ευρώπης.

Η Morgan Stanley υπογραμμίζει ότι η γεωγραφική διασπορά της Coca-Cola HBC, με σημαντική παρουσία σε αναδυόμενες αγορές, λειτουργεί ως βασικό αντιστάθμισμα στις πιέσεις που καταγράφονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Παράλληλα, η εστίαση στα μη αλκοολούχα ποτά θεωρείται πλεονέκτημα έναντι των εταιρειών spirits, όπου οι αναλυτές εντοπίζουν εντονότερες δομικές προκλήσεις.

Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται σε P/E 15,9 φορές για το 2025, το οποίο μειώνεται σε 14,6 φορές το 2026 και 13,3 φορές το 2027, αντανακλώντας τη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας. Η μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 2,8% για το 2026, στοιχείο που ενισχύει το συνολικό επενδυτικό προφίλ.

Αν και οι φόροι ζάχαρης σε αγορές όπως η Ιταλία και η Πολωνία αποτελούν παράγοντα αβεβαιότητας, η Morgan Stanley σημειώνει ότι ιστορικά οι όγκοι της Coca-Cola HBC ανακάμπτουν μεσοπρόθεσμα μετά την αρχική επίπτωση. Συνολικά, η τράπεζα βλέπει τη μετοχή ως σταθερό story ποιότητας, με προβλέψιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.

