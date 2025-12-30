Τα όπλα των εισηγμένων για ισχυρότερη κερδοφορία το 2026

Όπως όλα δείχνουν, η φετινή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών θα ξεπεράσει την αντίστοιχη περυσινή των 11,5 δισ. ευρώ, κόντρα στις αρχικές προβλέψεις πολλών αναλυτών που θεωρούσαν ότι δύσκολα θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι εξαιρετικές επιδόσεις του 2024.

Όσο και αν κάποιο τμήμα των κερδών της τελευταίας τριετίας δεν έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα (π.χ. ανατιμήσεις στις εύλογες αξίες ακινήτων), οι αναλυτές βλέπουν μια σειρά από λόγους, για τους οποίους η επόμενη χρονιά θα μπορούσε να σηκώσει ακόμη παραπάνω τον πήχη των εταιρικών επιδόσεων: Η ανοδική πορεία του ελληνικού ΑΕΠ με αιχμή του δόρατος τις επενδύσεις, τα θετικά πρώτα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού, η ισχυρότερη πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις και κυρίως οι κινήσεις των επιχειρήσεων στο μέτωπο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων αποτελούν μερικούς από αυτούς τους λόγους.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, αναλυτές και επενδυτές προσπαθούν να προβλέψουν σωστά τα εταιρικά κέρδη του 2026, καθώς και το κατά πόσο θα μειωθεί ο μέσος δείκτης P/E του ΧΑ, ο οποίος με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 146,5 δισ. ευρώ, κινείται γύρω ή και κάτω από το «λογικό» 12,5.

Όσες εισηγμένες εταιρείες ανακοίνωσαν οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εννεάμηνο του 2025 εμφάνισαν αθροιστική κερδοφορία 7,33 δισ. ευρώ, ποσό που ήταν κατά 20% υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό. Όπως όλα δείχνουν, η περυσινή αθροιστική επίδοση των 11,5 δισ. ευρώ μπορεί άνετα να επαναληφθεί και πιθανότατα να ξεπεραστεί, οδηγώντας σε ένα μέσο δείκτη P/E γύρω ή και κάτω από το «λογικό» 12,5 (βέβαια, οι μέσοι όροι δεν λένε πάντα την αλήθεια και σωστότερο είναι κάθε εταιρεία να εξετάζεται ξεχωριστά και με περισσότερους δείκτες).

Γιατί όμως οι αναλυτές προβλέπουν νέα αύξηση των εταιρικών κερδών το 2026; Ποιοι είναι οι βασικότεροι παράγοντες στους οποίους στηρίζονται;

1. Ελληνική οικονομία: Το 2026 αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο 2% (+2,1% μέση ετήσια επίδοση για την τριετία 2026-2028 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος), με αιχμή του δόρατος την αύξηση (άνω του 10%) των επενδύσεων λόγω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. Μια τέτοια εξέλιξη σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση για κλάδους όπως οι κατασκευές, η πληροφορική και μια σειρά από βιομηχανίες (π.χ. τσιμέντα), όπως επίσης:

Την -περιορισμένη έστω- αύξηση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, καθώς ο συνδυασμός των αυξήσεων σε μισθούς και θέσεις εργασίας και της μείωσης αρκετών φορολογικών επιβαρύνσεων θα υπερκαλύψει τον προβλεπόμενο πληθωρισμό.

των νοικοκυριών, καθώς ο συνδυασμός των αυξήσεων σε μισθούς και θέσεις εργασίας και της μείωσης αρκετών φορολογικών επιβαρύνσεων θα υπερκαλύψει τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Τη δημιουργία πρόσθετων αποταμιεύσεων (το 2025 σε καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια και εταιρικά ομόλογα προστέθηκαν από τα νοικοκυριά πάνω από δέκα δισ. ευρώ) με ότι αυτό σημαίνει για την αγορά του asset management και για τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια.

2. Τουρισμός-εξαγωγές: Παρά το γεγονός ότι το 2025 αποτέλεσε έτος νέου ιστορικού ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, τα πρώτα μηνύματα που έρχονται για τη νέα χρονιά είναι ευχάριστα και αναφέρονται σε νέα επικείμενη αύξηση επιδόσεων.

Το γεγονός αυτό πολύ πιθανόν να συνδέεται με έναν παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά και τις ελληνικές εξαγωγές: Τη βελτίωση των προβλέψεων σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην οποία άλλωστε αναφέρθηκε πρόσφατα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Για παράδειγμα, τον περασμένο Ιούνιο προβλεπόταν ότι το 2025 θα έκλεινε με το ΑΕΠ μόλις στο +0,3% ενώ στις αναθεωρημένες προβλέψεις που δόθηκαν ο ρυθμός αυτός έχει αυξηθεί στο 1,4%. Αντιστοίχως για το 2026 προβλεπόταν οριακή συρρίκνωση του ΑΕΠ (-0,1%) ενώ πλέον εκτιμάται αύξησή του κατά 1,2%.

3. Χαμηλά επιτόκια: Παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν αναμένεται το 2026 να διαφοροποιήσει σημαντικά τα επιτόκιά της, όλα δείχνουν ότι το μέσο κόστος χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις θα κινηθεί φέτος σε κάπως χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι αν υπολογιστεί σε δωδεκάμηνη βάση. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» ελκυστικά επιτόκια για πολυετή χρονικό ορίζοντα είτε με την έκδοση εταιρικών ομολόγων, είτε μέσα από την αγορά παραγώγων (Interest Rate Swaps).

4. Επιχειρηματικά deals: Ο κυριότερος όμως λόγος αισιοδοξίας για την πορεία των εταιρικών κερδών για το 2026 και τα επόμενα χρόνια είναι η επίδραση από τα υλοποιούμενα επιχειρηματικά deals, τα οποία διευρύνουν τις πηγές κερδοφορίας των εισηγμένων και οδηγούν σε σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

Ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο που παρατηρεί κάποιος αυτή την περίοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ότι οι διοικήσεις των περισσότερων εισηγμένων εταιρειών δεν έχουν παρασυρθεί από το χρηματιστηριακό πάρτι, με αποτέλεσμα να είναι φειδωλές στο να «σηκώσουν» κεφάλαια από την αγορά και προσεκτικές στο πώς χρησιμοποιούν την ήδη υπάρχουσα ρευστότητά τους στα deals που πραγματοποιούν.

Ένας τέτοιος συνδυασμός αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά τα επόμενα χρόνια και έτσι ενδέχεται να δούμε κάποιες αποτιμήσεις που φαντάζουν σήμερα στο ταμπλό ως «ακριβές» να ανεβαίνουν περαιτέρω.

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο γνωστός αναλυτής περιγράφει τα πράγματα στο ΧΑ: «Το να αγοράζει κάποιος ελληνικές μετοχές στις μέρες μας, στις περισσότερες περιπτώσεις μοιάζει με μια ομάδα που επιλέγει να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή ηλικίας είκοσι ετών: Δίνει περισσότερα λεφτά σε σχέση με αυτό που θα αποδώσει ο παίκτης το πρώτο έτος, προσβλέποντας ωστόσο ότι με την πάροδο του χρόνου ο συγκεκριμένος αθλητής θα γίνεται ολοένα και καλύτερος.

Στο σημείο αυτό, κρίσιμο για την ποδοσφαιρική ομάδα είναι να επιλέξει τους κατάλληλους αθλητές και για το χρηματιστηριακούς επενδυτές τις κατάλληλες μετοχές. Άρα λοιπόν, μεγάλη σημασία έχει η αξιολόγηση των διοικήσεων των εταιρειών και ειδικότερα των επιχειρηματικών συμφωνιών στις οποίες προχωρούν».

Ο ίδιος αναλυτής αναφέρεται ενδεικτικά στα παράδειγμα της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από τον όμιλο Πειραιώς, καθώς και στις δύο πρόσφατα deals της Profile. «Η Εθνική Ασφαλιστική μόνο από τα κέρδη που μπορεί να σημειώσει το 2026 είναι σε θέση να οδηγήσει σε αποδοτικότητα 10% τα κεφάλαια που κατέβαλε η Τράπεζα στους Αμερικανούς της CVC, με ανοδικές τάσεις κατά τα επόμενα χρόνια.

Πέραν όμως αυτού, η Τράπεζα θα έχει να αποκομίσει πολύ σημαντικά έμμεσα οφέλη, όπως π.χ. τα έσοδα προμηθειών από τη διαχείριση του ενεργητικού της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο προσεγγίζει τα τέσσερα δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η Πειραιώς θα καρπώνεται ισχυρό διψήφιο ποσοστό αποδοτικότητας για τα κεφάλαια που επένδυσε στην Εθνική Ασφαλιστική, όταν σε διαφορετική περίπτωση θα περιοριζόταν στο 3%-5% από την εναλλακτική απόδοση στην αγορά ομολόγων.

Ένα δεύτερο παράδειγμα για το πώς οι εξαγορές ανεβάζουν την αξία των εταιρειών είναι αυτό της Profile. Η εισηγμένη διέθεσε το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω στα 7-8 εκατ. ευρώ που λίμναζαν στο ταμείο της (θετικά καθαρά διαθέσιμα άνω των 14 εκατ. στις 30/6/2025) για την απόκτηση δύο άλλων εταιρειών χαμηλού ή και μηδενικού περιθωρίου EBITDA σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο με σχετικά σύντομες παρεμβάσεις στο κομμάτι του κόστους, το περιθώριο EBITDA αυτών των νέων εταιρειών θα μπορούσε να φτάσει τα αμέσως επόμενα χρόνια στο 15%, χωρίς να συνυπολογίζονται οφέλη από συνέργειες που θα προκύψουν, αλλά και από την ανάπτυξη των ίδιων των εργασιών τους.

Γενικότερα, θα έλεγα ότι σε επίπεδο εισηγμένων εταιρειών επικρατεί σύνεση. Σε αντίθεση με τη φούσκα της περιόδου 1999-2000 όπου οι διοικήσεις αγόραζαν… στο πόδι ό,τι εκινείτο και έναντι οποιουδήποτε τιμήματος, στις μέρες μας τα deals -στις πλείστες των περιπτώσεων- βασίζονται σε στρατηγικές, σε προτάσεις συμβούλων και σε οικονομικές αξιολογήσεις.

Οι περισσότεροι αγοραστές δεν έχουν διάθεση να αγοράσουν τζίρους και να κερδίσουν πρόσκαιρες εντυπώσεις. Άλλωστε, το παιχνίδι σήμερα παίζεται κυρίως στην εντύπωση που θα προκαλέσει ένα deal στους αναλυτές και στο έξυπνο χρήμα και όχι στους λιανικούς επενδυτές».

Η πορεία των τραπεζών

Οι συστημικές τράπεζες θα υποστούν το 2026 ένα ακόμη βάρος στο μέσο καθαρό επιτοκιακό τους περιθώριο και ενδεχομένως να σημειώσουν χαμηλότερα κέρδη χαρτοφυλακίου. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουν αρκετούς λόγους να αισιοδοξούν για υψηλότερη κερδοφορία, όπως οι υλοποιούμενες εξαγορές σε Ελλάδα και Κύπρο, η σημαντική αύξηση των χορηγήσεων (βλέπε ανάγκη χρηματοδότησης των επενδύσεων) σε συνδυασμό με την απουσία νέας γενιάς κόκκινων δανείων, καθώς και τα υψηλότερα προσδοκώμενα έσοδα από προμήθειες και κυρίως από το μέτωπο του asset management.

«Προσεκτικές» εύλογες αξίες

Ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει τις εισηγμένες εταιρείες είναι τα θετικά δείγματα που έχουν αναδειχτεί σχετικά με την αξιοπιστία των λογιστικών τους καταστάσεων. Σε αντίθεση λοιπόν με το μακρινό παρελθόν όπου η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου συνοδευόταν από «μεγάλη τρύπα», κατά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε π.χ. τις πωλήσεις ακινήτων να γίνονται είτε σε υψηλότερα επίπεδα από τις λογιστικές τους αξίες (καταγραφή έκτακτων κερδών), είτε έστω πολύ κοντά σε αυτές.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι λογιστικές αξίες των ακινήτων δεν είναι «φουσκωμένες», αλλά «λογικές». Μεταξύ των εταιρειών που θα εμφανίσουν φέτος κέρδη από πώληση ακινήτων συγκαταλέγονται η Unibios, η Europa Holdings, η AS Company, η Βογιατζόγλου και η European Innovations Solutions.

Με δεδομένη την ανοδική πορεία (έστω και με κάποιες σταθεροποιητικές τάσεις) που συνεχίσει να εμφανίζει η εγχώρια αγορά ακινήτων, θεωρείται πολύ πιθανόν ότι μέσα στο 2026 θα υπάρξουν εισηγμένες που θα καταγράψουν έκτακτα κέρδη είτε από πωλήσεις ακινήτων, είτε από ανατίμηση των εύλογων αξιών τους.