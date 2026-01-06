Νέο ιστορικό υψηλό για τον χαλκό μετά το «σπάσιμο» των 13.000 δολαρίων

Νέο υψηλό ιστορικό υψηλό ρεκόρ καταγράφει σήμερα Τρίτη (5/1), μετά το χθεσινό σπάσιμο-ορόσημο της τιμής του των 13.000 δολαρίων ο τόνος, με τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό και τους δασμούς να δίνουν ώθηση στο βασικό μέταλλο. Όπως υπενθυμίζουν οι Financial Times, από τον περασμένο Οκτώβριο η τιμή έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η τιμή του χαλκού σημειώνει κέρδη της τάξεως του 1,51% στα 13.241 δολάρια ο τόνος, έχοντας ξεπεράσει τα 12.000 δολάρια για πρώτη φορά στα τέλη Δεκεμβρίου. Έχει σημειώσει μια σειρά από ρεκόρ από τότε που ξεκίνησε μια απότομη άνοδο τον Οκτώβριο, μετά από αρκετές διακοπές της παραγωγής σε μεγάλα ορυχεία, όπως της μονάδας Grasberg της Freeport-McMoRan στην Ινδονησία. Οι διακοπές ενέτειναν τις ανησυχίες για μεσοπρόθεσμη έλλειψη στα αποθέματα του βασικού μετάλλου, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε κλάδους από τις κατασκευές έως την ενέργεια και την τεχνολογία.

Οι διακοπές στην παραγωγή φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και αυτό το μήνα, μετά την απεργία των εργαζομένων στο ορυχείο χαλκού και χρυσού Mantoverde της Capstone Copper στη Χιλή. Η εταιρεία με έδρα το Βανκούβερ δήλωσε ότι οι δραστηριότητες στο ορυχείο «θα μειωθούν σταδιακά με ασφαλή τρόπο».

Παρόλο που η παγκόσμια ζήτηση για χαλκό αυξάνεται, πολλά από τα μεγάλα ορυχεία του κόσμου είναι πολλών ετών και καθίστανται λιγότερο παραγωγικά, ενώ χρειάζονται πολλά χρόνια και τεράστια χρηματικά ποσά για να βρεθούν και να τεθούν σε λειτουργία νέα ορυχεία.

Οι φόβοι ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές του μετάλλου έχουν επίσης οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης, καθώς οι έμποροι επιδιώκουν να το μεταφέρουν σε μεγάλες ποσότητες στις ΗΠΑ πριν από την επιβολή τυχόν νέων δασμών.

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας ΝΙκολάς Μαδούρο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ «φαίνεται να μην έχει επηρεάσει τον τρέχοντα κίνδυνο» για τον χαλκό, ανέφεραν αναλυτές της Benchmark Mineral Intelligence σε σημείωμα. Η ζήτηση για τον χαλκό θεωρείται ευρέως ως βαρόμετρο της οικονομικής υγείας.