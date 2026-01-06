Adidas: Βύθιση της μετοχής μετά τη διπλή υποβάθμιση από τη BofA

Η υποβάθμισή κατά δύο βαθμίδες σε «Underperform» από την Bank of America (BofA) και η υποβάθμιση της τιμής-στόχου έχει βυθίσει τη μετοχή της Adidas σήμερα Τρίτη (6/1), με το σκεπτικό ότι η ανάκαμψη της εταιρείας έχει πλέον ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στις τιμές, ενώ η ανάπτυξη και τα περιθώρια κέρδους αναμένεται να ομαλοποιηθούν σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον για τον κλάδο.

Η τράπεζα μείωσε επίσης την τιμή-στόχο από τα 213 ευρώ σε 160 ευρώ, μια πτώση περίπου 5% από την τελευταία τιμή κλεισίματος. Ωστόσο σήμερα η μετοχή έχει κατρακυλήσει χαμηλότερα του επιπέδου αυτού, στα 158,48 ευρώ, με πτώση 6,72%.

«Η ιστορία της ανοδικής πορείας της μετοχής του ομίλου είναι γνωστή και έπαψε να οδηγεί σε αναβαθμίσεις του EPS πριν από αρκετά τρίμηνα», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της BofA με επικεφαλής τον Τιερί Κότα.

Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψη της BofA ότι η Adidas εισέρχεται σε φάση χαμηλότερης ανάπτυξης. Οι αναλυτές αναμένουν πλέον ότι η μάρκα θα σταθεροποιηθεί σε μονοψήφια οργανική αύξηση των πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους θα επανέλθουν πιο κοντά στους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.

«Η Adidas κινείται τώρα προς ένα μονοψήφιο προφίλ οργανικής αύξησης των πωλήσεων και (αργότερα) περιθώριο EBIT... σε ένα επιδεινούμενο πλαίσιο του κλάδου», έγραψαν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι μείωσαν τις προβλέψεις κερδών για το 2027 κατά 7%, με μεγαλύτερες μειώσεις στο μέλλον.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές ανέφεραν ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι πιθανό να στραφεί προς εταιρείες αθλητικών ειδών με πιο σταθερά προφίλ ανάπτυξης, επισημαίνοντας εταιρείες όπως η On και η Asics.

Επιπλέον, ανέφεραν ότι η ανάκαμψη της Nike, της μεγαλύτερης ανταγωνίστριας της Adidas και ενδεχομένως της Puma, θα μπορούσε επίσης να προσελκύσει το ενδιαφέρον.

Αν και η βραχυπρόθεσμη απόδοση δεν αποτελεί το κύριο μέλημα, η BofA αμφισβήτησε τι θα ακολουθήσει μετά την αναμενόμενη ώθηση από το Παγκόσμιο Κύπελλο το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι προσδοκίες για ανάπτυξη το 2026 και διψήφιο περιθώριο EBIT είναι γενικά εφικτές, ωστόσο προειδοποιούν ότι η δυναμική είναι πιθανό να εξασθενήσει στη συνέχεια.

Η BofA προβλέπει πλέον ότι η οργανική αύξηση των πωλήσεων θα επιβραδυνθεί σε περίπου 5% από το 2027, από 7-8% που προέβλεπε προηγουμένως και εκτιμά ότι τα μικτά περιθώρια κέρδους θα ομαλοποιηθούν καθώς θα εξασθενήσουν οι ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργούν το αδύναμο δολάριο, τα χαμηλά έξοδα μεταφοράς και οι περιορισμένες προσφορές.

Η τράπεζα επισήμανε επίσης σημάδια επιβράδυνσης της δυναμικής της εταιρείας. Η ανάπτυξη του δ΄ τριμήνου αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου, αλλά οι αναλυτές ανέφεραν ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στην προσωρινή ώθηση από το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την «τάση για το υπόλοιπο της επιχείρησης» να είναι ασθενέστερη μόλις υποχωρήσει αυτή η επίδραση.

Από την άποψη της αποτίμησης, οι αναλυτές ανέφεραν ότι η μείωση του τιμής-στόχου αντανακλά τις χαμηλότερες εκτιμήσεις κερδών, τη μειωμένη υπόθεση τελικής ανάπτυξης στο μοντέλο προεξοφλημένων ταμειακών ροών και την επανεισαγωγή έκπτωσης στην αποτίμηση 10% σε σχέση με τις ανταγωνίστριες.

Η έκπτωση αυτή, προσθέτουν, είναι σύμφωνη με το μακροπρόθεσμο ιστορικό διαπραγμάτευσης της μετοχής, καθώς η ανάπτυξη και τα περιθώρια κέρδους επανέρχονται στα πρότυπα του κλάδου.