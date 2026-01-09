#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΧΑ: Απόκτηση ιδιότητας Συμβούλου στην ΕΝ.Α για την Vigor Finance

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από το ΧΑ στις 9 Ιανουαρίου.

ΧΑ: Απόκτηση ιδιότητας Συμβούλου στην ΕΝ.Α για την Vigor Finance

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιανουαρίου 2026 - 23:32

Το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 αποδέχθηκε την αίτηση της «VIGOR FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά (EN.A) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

