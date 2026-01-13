Overweight για Ελλάδα η JP Morgan, ελκυστικές οι τράπεζες

#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Περιθώρια περαιτέρω re-rating στις τραπεζικές μετοχές βλέπει ο οίκος, καθώς διατηρείται discount έναντι της ΕΕ. Στα πιο ελκυστικά επενδυτικά stories η Ελλάδα, τι λέει για τη μετάβαση στις ανεπτυγμένες.

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιανουαρίου 2026 - 13:59

Στις αγορές που ξεχωρίζουν στην περιοχή CEEMEA για το 2026 συγκαταλέγει την Ελλάδα η JP Morgan, διατηρώντας σύσταση overweight και τοποθετώντας τη χώρα ανάμεσα στα πιο ελκυστικά επενδυτικά stories της περιοχής. Ο αμερικανικός οίκος εστιάζει τόσο στις μακροοικονομικές επιδόσεις όσο και στις αποτιμήσεις του τραπεζικού κλάδου, οι οποίες εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η JP Morgan εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 2% το 2025 και το 2026, επίδοση που χαρακτηρίζεται ως η ισχυρότερη εντός της Ευρωζώνης. Η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης αποτελεί βασικό πυλώνα της θετικής στάσης του οίκου, ιδίως σε ένα περιβάλλον όπου η ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά κινείται με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς.

Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, οι αποτιμήσεις της ελληνικής αγοράς -και ειδικότερα των τραπεζών- παραμένουν ελκυστικές. Η JP Morgan επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών σε όρους P/E, παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και την ενίσχυση των κεφαλαιακών τους θέσεων. Το στοιχείο αυτό αφήνει, σύμφωνα με τον οίκο, περιθώρια περαιτέρω ανατιμολόγησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη μετάβαση της Ελλάδας προς τους δείκτες MSCI Developed Markets. Η JP Morgan αναγνωρίζει ότι βραχυπρόθεσμα η αλλαγή αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει μεταβλητότητα ή περιορισμένους καθοδικούς κινδύνους, ωστόσο μεσοπρόθεσμα εκτιμά ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά, καθώς θα επιτρέψει σε pan-European και EuroStoxx funds να αυξήσουν την έκθεσή τους στην ελληνική αγορά.

Ενδεικτικό της θετικής στάσης του οίκου απέναντι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνεται στη λίστα CEEMEA Strategy Top 10.

Η JP Morgan χαρακτηρίζει τη μετοχή ως μία από τις φθηνότερες του κλάδου για αντίστοιχα θεμελιώδη μεγέθη, υπογραμμίζοντας ότι η επιτάχυνση των επιστροφών κεφαλαίου προς τους μετόχους αποτελεί βασικό καταλύτη για περαιτέρω re-rating.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η πορεία της μετοχής το 2026 έχει ήδη καταγράψει άνοδο, στοιχείο που περιορίζει μέρος του άμεσου ανοδικού περιθωρίου. Συνολικά, η εικόνα που σκιαγραφεί η JP Morgan για την Ελλάδα παραμένει θετική, με τον συνδυασμό ισχυρής ανάπτυξης, ελκυστικών αποτιμήσεων και δυνητικών εισροών από δείκτες να στηρίζει τη διατήρηση της σύστασης overweight για το 2026.

 

