ΧΑ: Εξάμηνη παράταση για τις εταιρείες με χαμηλή διασπορά

Εξι εισηγμένες αποκατέστησαν την επάρκεια διασποράς τους. Ποιες εταιρείες καλούνται να το πράξουν εντός προθεσμίας έξι μηνών.

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιανουαρίου 2026 - 13:55

Σε συνέχεια του τακτικού ελέγχου για την επάρκεια της διασποράς σε συνεχή βάση Εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στην Ρυθμιζόμενη Αγορά, σύμφωνα με την §3.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές Αποφάσεις του, και λαμβάνοντας υπόψη τη μέση κεφαλαιοποίηση και μέση διασπορά για την περίοδο ελέγχου 01.07.2025 έως 31.12.2025, προέκυψε ότι:

• 6 Εταιρείες που υπολείπονταν του ελαχίστου ποσοστού διασποράς στον τακτικό έλεγχο του Α’ εξαμήνου 2025 αποκατέστησαν την επάρκεια διασποράς τους.

• H Εταιρεία ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των €200εκ. που υπολείπεται του ελαχίστου ποσοστού διασποράς του 15%, ενημερώθηκε πως της χορηγήθηκε αρχική 6μηνη προθεσμία προκειμένου να λάβει μέτρα αποκατάστασης έως 30/06/2026 και να ορίσει έως 31.03.2026 δύο (2) ειδικούς διαπραγματευτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

• Οι Εταιρείες CrediaBank Α.T.Ε., ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε., ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε., TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ALPHA REAL ESTATE SERVICES Α.E., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. που υπολείπονταν του ελαχίστου ποσοστού διασποράς στον τακτικό έλεγχο του Α’ εξαμήνου 2025 έλαβαν, μετά την λήξη της αρχικής 6μηνής προθεσμίας, παράταση για επιπλέον 6 μήνες, ήτοι έως 30.06.2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος από το Χ.Α. της διαρκούς επάρκειας διασποράς γίνεται σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου των Εταιρειών κατά την ισχύουσα νομοθεσία (Ν3556/2007) ή τις σχετικές γνωστοποιήσεις των Εταιρειών προς το Χ.Α. στις περιπτώσεις μετοχών δευτερογενώς ή παράλληλα εισηγμένων στο Χ.Α.

