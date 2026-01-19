Profile: Με outperform ξεκινά κάλυψη η NBG Securities

Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένη ορατότητα κερδοφορίας, η Profile τίθεται στο επίκεντρο της νέας ανάλυσης της NBG Securities, η οποία ξεκινά κάλυψη της μετοχής με σύσταση Outperform και τιμή-στόχο τα 10 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 33% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ανάπτυξη με «καύσιμο» το ανεκτέλεστο και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα

Οπως επισημαίνει, η εισηγμένη εμφανίζει εντυπωσιακές επιδόσεις την περίοδο 2021-2024, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 28% και EBITDA 26%. Η NBG Securities αποδίδει αυτή τη δυναμική στην υψηλής ποιότητας βάση εσόδων, με ποσοστό διατήρησης πελατών άνω του 95% στο Financial Software και επαναλαμβανόμενα έσοδα που ξεπερνούν το 80%.

Μόνο το 2024, η Prοfile υπέγραψε 42 νέα συμβόλαια συνολικής αξίας 35 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Παράλληλα, στον τομέα Enterprise Technology Solutions (ETS), που εστιάζει κυρίως στο Δημόσιο, η διοίκηση εκτιμά ότι η δραστηριότητα θα συνεχιστεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης.

Η εξαγορά της Algosystems ενισχύει προοπτικές και ορατότητα

Καταλυτικό ρόλο στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές διαδραματίζει, σύμφωνα με την έκθεση, η εξαγορά ποσοστού 87,23% της Algosystems, μια συμφωνία που υπεγράφη τον Νοέμβριο 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2026. Η αποτίμηση της εταιρείας στα 3-4 εκατ. ευρώ θεωρείται ελκυστική, προσφέροντας στην Prοfile είσοδο σε μια κερδοφόρα πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας, ICT και μηχανικών υπηρεσιών.

Η NBG Securities εκτιμά ότι η Algosystems θα συνεισφέρει περίπου 50 εκατ. ευρώ σε πρόσθετα έσοδα και 9 εκατ. ευρώ σωρευτικό EBITDA την περίοδο 2026-2028, ενισχύοντας την κερδοφορία μέσω οικονομιών κλίμακας και διασταυρούμενων πωλήσεων.

Στόχος EBITDA margin ~27% έως το 2028

Οι αναλυτές προβλέπουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 21% την περίοδο 2025-2028, με κινητήριους μοχλούς τα επαναλαμβανόμενα έσοδα του Financial Software και τα έργα του ελληνικού Δημοσίου. Παρά τα χαμηλότερα περιθώρια στο ETS, το μείγμα δραστηριοτήτων αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των περιθωρίων EBITDA στο 27% έως το 2028, με EBITDA περίπου 23 εκατ. ευρώ και έσοδα 85 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το βασικό σενάριο.

Αποτίμηση και επενδυτική εικόνα

Η αποτίμηση βασίζεται σε συνδυασμό DCF δύο σταδίων και πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 2026e, με τη μετοχή να εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount έναντι των διεθνών ομοειδών, ακόμη και εάν ανέλθει στα επίπεδα της τιμής-στόχου.

Παρά την άνοδο της μετοχής κατά περίπου 53% το 2025, η NBG Securities θεωρεί ότι η Prοfile παραμένει ελκυστική επενδυτική επιλογή, χάρη στη σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, τη διεύρυνση δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της εκτελεστικής δυναμικής έως τουλάχιστον το 2028.