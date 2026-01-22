Optima Bank: Στα 10 ευρώ βάζει τον πήχη η Euroxx

Σε μια φάση όπου οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν ήδη απορροφήσει μεγάλο μέρος του re-rating των τελευταίων ετών, η Optima Bank ξεχωρίζει ως περίπτωση όπου η ποιότητα ανάπτυξης και η αποδοτικότητα κεφαλαίων δεν αποτυπώνονται πλήρως στην αποτίμηση. Αυτό είναι το βασικό επενδυτικό σκεπτικό της Euroxx Χρηματιστηριακή, η οποία ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 10 ευρώ, βλέποντας ουσιαστικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα .

Η Optima, αν και μη συστημική, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τραπεζικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Euroxx, την περίοδο 2022–2025 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης καθαρών δανείων διαμορφώθηκε κοντά στο 40%, ενώ για την επόμενη τριετία προβλέπεται επιβράδυνση μεν, αλλά διατήρηση ρυθμών διπλάσιων της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς στα δάνεια κοντά στο 4,8% έως το 2028, από περίπου 3,5% σήμερα.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν εστιάζει μόνο στην ταχύτητα ανάπτυξης, αλλά κυρίως στην ποιότητά της. Η Euroxx προβλέπει μέσο ROTE περίπου 23% στην περίοδο πρόβλεψης, επίπεδο αισθητά υψηλότερο τόσο από τις συστημικές ελληνικές τράπεζες όσο και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η επίδοση αυτή στηρίζεται σε διαρθρωτικά πλεονεκτήματα: υψηλότερα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, ισχυρή παραγωγή προμηθειών και εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, η Euroxx εκτιμά ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Optima θα παραμείνει διαρθρωτικά ανώτερο. Από το 2026 και μετά, το NIM αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2,9%, έναντι περίπου 2,4% για τις συστημικές τράπεζες, λόγω της έμφασης σε εταιρικά και SME δάνεια. Το πλεονέκτημα περιορίζεται, αλλά δεν εξαλείφεται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο λειτουργικό μοντέλο. Με περιορισμένο δίκτυο καταστημάτων και έμφαση στην απλότητα και την εξυπηρέτηση, η Optima εμφανίζει δείκτη cost-to-income κάτω από 25%, κατατάσσοντάς την –σύμφωνα με την Euroxx– στις πιο αποδοτικές τράπεζες στην Ευρώπη. Το χαμηλό κόστος επιτρέπει τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας ακόμη και σε πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Στο μέτωπο της ποιότητας ενεργητικού, η εικόνα παραμένει ελεγχόμενη. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κινείται κοντά στο 1,4%, με υψηλές καλύψεις, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου εκτιμάται στις 45–50 μονάδες βάσης, επίπεδο αντίστοιχο των συστημικών τραπεζών. Η Euroxx αναγνωρίζει ότι το χαρτοφυλάκιο είναι σχετικά «νεαρό», χωρίς όμως να εντοπίζει δομικές ενδείξεις επιδείνωσης .

Παρά τα παραπάνω, η αποτίμηση παραμένει συγκρατημένη. Για το 2026, η Optima διαπραγματεύεται σε P/E 9,5 φορές, ευθυγραμμισμένο με τον ελληνικό κλάδο και με έκπτωση περίπου 10% έναντι των περιφερειακών ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά την αισθητά υψηλότερη αποδοτικότητα κεφαλαίων. Η τιμή-στόχος των 10 ευρώ προκύπτει από συνδυασμό Gordon Growth Model και συγκριτικής αποτίμησης, με την Euroxx να τοποθετεί τη μετοχή ως περίπτωση ανάπτυξης υψηλής ποιότητας χωρίς πλήρες premium σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιλεκτικότητας από τους επενδυτές .