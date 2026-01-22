Εθνική Τράπεζα: Αγορά 292.500 ιδίων μετοχών από 13/1 έως 20/1/2026

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 13/01/2026 έως και 20/01/2026 απέκτησε συνολικά 292.500 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €14,7301 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €4.308.555,25.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.838.457 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,29% του μετοχικού κεφαλαίου της.