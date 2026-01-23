Eurobank-Εθνική Τράπεζα: Πού μπαίνει τώρα ο πήχης για τις μετοχές φέτος

#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Τα ισχυρά κέρδη για τους δύο συστημικούς ομίλους και τι αποκαλύπτει η τεχνική ανάλυση για τα «μέτωπα» που αντιμετωπίζουν. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις προοπτικές τους.

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιανουαρίου 2026 - 07:21

Μια «ανάσα» από τα υψηλότερα επίπεδα τους για την τελευταία δεκαετία βρίσκονται οι τιμές των μετοχών της Eurobank και της Εθνικής Tράπεζας, καθώς η σταθεροποίηση των τελευταίων συνεδριάσεων έχει οδηγήσει τις πρώτες σε κεφαλαιοποίηση τραπεζικές μετοχές στα 4 ευρώ και τα 15 ευρώ, αντίστοιχα. Οι κεφαλαιοποιήσεις έχουν ανέβει στα 14,6 δισ. ευρώ για τη Eurobank έναντι 13,7 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, με τη διαφορά να έχει «παγώσει» κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Οι τίτλοι της Eurobank τελούν υπό διαπραγμάτευση, τη δεδομένη χρονική στιγμή, σε 1,4 φορές τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (P/TBV) για φέτος, με discount 5% σε σχέση με τους ομολόγους της στην Ευρώπη και με premium 10% σε σχέση με αυτούς στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι επίσης διαπραγματεύσιμη με 1,4 φορές τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (P/TBV) για το 2026.

Οι δύο τράπεζες τελούν υπό διαπραγμάτευση με πολλαπλασιαστές κερδών 9,5 φορές για τη Eurobank και 10,6 φορές για την Εθνική Τράπεζα για το 2026. Οι μερισματικές αποδόσεις των δύο τραπεζών για το 2026 εκτιμώνται σε 4,6% για τη Eurobank και 5% για την ΕΤΕ. H μέση τιμή-στόχος των αναλυτών για τη μετοχή της Eurobank, βάσει της Factset, είναι τα 4,11 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο στο 2% και μέση σύσταση «αγορά». Για την Εθνική, η μέση τιμή των αναλυτών για το 2025 τοποθετείται στα 14,83 ευρώ, με μηδενικό περιθώριο ανόδου και επίσης σύσταση «αγορά».

Η τεχνική εικόνα των δύο τίτλων

Η τεχνική εικόνα και των δύο τραπεζών είναι άκρως ανοδική τόσο σε εβδομαδιαίο, όσο και σε ημερήσιο χρονικό ορίζοντα. Η τάση είναι άκρως ανοδική και είναι θέμα χρόνου οι αναλυτές να αυξήσουν τις τιμές στόχους τους.

Η Εθνική Τράπεζα προ ημερών «επισκέφτηκε» το επίπεδο των 15 ευρώ πλέον έκτοτε έχει κινηθεί ελαφρώς γύρω από αυτό το επίπεδο. Η τιμή της μετοχής της ΕΤΕ έχει την πρώτη της στήριξη στα 14,30 ευρώ. Οι επόμενες τιμές με σημασία για τη μετοχή της ΕΤΕ είναι τα 15 ευρώ και έπειτα τα 16 ευρώ.

To διάγραμμα της Εθνικής Τράπεζας

Η Eurobank, από την πλευρά της, κινείται κοντά στο υψηλότερο σημείο για φέτος και πάνω από τα 4 ευρώ. Ειδικά για τη μετοχή της Eurobank, σε μια πιο βραχυπρόθεσμη ματιά, η μετοχή έχει ισχυρή στήριξη στην περιοχή του 3,70-3,78 ευρώ. Η περιοχή γύρω στα 3,80 ευρώ είναι κρίσιμη στην αγορά για την ανοδική συνέχεια. Οι αισιόδοξοι εκτιμούν ότι τα τρέχοντα επίπεδα παραμένουν ελκυστικά και σύντομα θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμη στήριξη για τη μετοχή. Στη συνέχεια, εκτός από τα 4,40 ευρώ και τα 5 ευρώ ως αντίσταση.

Το διάγραμμα της Eurobank

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

