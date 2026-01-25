BofA: Πού είναι τώρα long οι διαχειριστές funds

Πιο αισιόδοξοι από το 2021 εμφανίζονται οι διαχειριστές funds για την ανάπτυξη και την κερδοφορία στην τελευταία έρευνα της Bank of America για το 2026.

Όπως επισημαίνεται, οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη εκτινάσσονται, τα επίπεδα μετρητών υποχωρούν σε νέο ιστορικό χαμηλό 3,2%, ενώ η προστασία έναντι διόρθωσης των μετοχών είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2018. Ο δείκτης Bull & Bear της BofA, στο υπεραισιόδοξο 9,4, «λέει» αύξηση αντισταθμίσεων κινδύνου και στροφή σε ασφαλή καταφύγια.

Μακροοικονομία

Η αισιοδοξία για ανάπτυξη και κερδοφορία εκτοξεύεται: το 38% αναμένει ισχυρότερη οικονομία (υψηλότερο από τον Ιούλιο του 2021). Οι προσδοκίες για «boom» είναι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ για «ύφεση» (9%) στο χαμηλότερο από τον Ιανουάριο του 2022. Το σενάριο «no landing» (49%) αποτελεί πλέον τη βασική υπόθεση των επενδυτών (Διάγραμμα 1), έναντι 44% για «soft landing» και 5% για «hard landing».

Επιτόκια και Ρευστότητα

Παρατηρείται αισθητή στροφή προς χαμηλότερη αισιοδοξία για μειώσεις επιτοκίων. Παράλληλα, οι συνθήκες ρευστότητας αξιολογούνται ως οι καλύτερες από την κορύφωση του QE τον Σεπτέμβριο του 2021, η ανάληψη ρίσκου είναι υψηλότερη του κανονικού σε υψηλό τετραετίας και καθαρό 48% (το υψηλότερο ποσοστό εδώ και 8 χρόνια) δηλώνει ότι δεν διαθέτει προστασία έναντι απότομης πτώσης των τιμών των μετοχών.

Πολιτική και Κίνδυνοι

Οι επενδυτές θεωρούν εξίσου πιθανό ένα «κύμα Τραμπ» στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ (16%) όσο και ένα «μπλε κύμα» (14% — σημείωση: βασικό σενάριο 60% είναι Βουλή στους Δημοκρατικούς / Γερουσία στους Ρεπουμπλικάνους). Για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2024, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αποτελούν τον Νο1 κίνδυνο (με τη «φούσκα AI» στο Νο2), ενώ η πιο «στριμωγμένη» συναλλαγή είναι το long στον χρυσό.

Κατανομή Ενεργητικού

Μεγαλύτερη υπέρβαση σε μετοχές (καθαρό 48%) από τον Δεκέμβριο του 2024.

(καθαρό 48%) από τον Δεκέμβριο του 2024. Μεγαλύτερη υπέρβαση σε εμπορεύματα (26%) από τον Ιούνιο του 2022.

(26%) από τον Ιούνιο του 2022. Μεγαλύτερη υποστάθμιση σε ομόλογα (35%) από τον Σεπτέμβριο του 2022.

(35%) από τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι τράπεζες είναι ο Νο1 υπέρβαρος κλάδος.

Η μεγαλύτερη υποστάθμιση στα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης από τον Φεβρουάριο του 2014.

από τον Φεβρουάριο του 2014. Για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2022, οι επενδυτές αναμένουν ότι τα ομόλογα υψηλής απόδοσης (HY) θα υπεραποδώσουν έναντι των επενδυτικής βαθμίδας (IG).

Contrarian συναλλαγές του FMS