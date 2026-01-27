Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx, τι ανακοίνωσε η χρηματιστηριακή

#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Σταδιακή η επαναφορά όλων των συστημάτων. Η Euroxx επισημαίνει ότι προς ώρας δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση.

Δημοσιεύθηκε: 27 Ιανουαρίου 2026 - 09:28

«Χτύπημα» από κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο. 

Η Euroxx επισημαίνει ότι προς ώρας δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση. 

Η ανακοίνωση

«Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».

