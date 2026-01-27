MSCI: Σε διαβούλευση η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η MSCI το ενδεχόμενο αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς μετοχών από καθεστώς αναδυόμενης σε ανεπτυγμένη αγορά, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επαναταξινόμηση της Ελλάδας στα Developed Markets σε ένα μόνο βήμα, με στόχο την εφαρμογή της από τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της MSCI, η διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης ταξινόμησης αγορών και έρχεται σε συνέχεια της προόδου που έχει καταγράψει η ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια ως προς τα κριτήρια προσβασιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα πληροί ήδη τα κριτήρια οικονομικής ανάπτυξης για ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και μεγάλο μέρος των προδιαγραφών προσβασιμότητας που χαρακτηρίζουν τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Ωστόσο, κατά την τελευταία επίσημη αξιολόγηση, η Ελλάδα δεν πληρούσε τον κανόνα διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας (Size and Liquidity persistency rule), ο οποίος απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον πέντε εταιρειών που να πληρούν τα κριτήρια του MSCI Developed Market Standard Index σε κάθε μία από τις τελευταίες οκτώ αναθεωρήσεις. Το συγκεκριμένο κριτήριο αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τον οποίο δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα η αναβάθμιση.

Η MSCI υπογραμμίζει ότι για σκοπούς κατασκευής και συντήρησης των δεικτών της, οι ευρωπαϊκές ανεπτυγμένες αγορές αντιμετωπίζονται ως ενιαία οντότητα. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τον υψηλό βαθμό ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών μετοχών, τόσο σε επίπεδο υποδομών και ρυθμιστικού πλαισίου όσο και σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή προσβασιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η MSCI ζήτησε από την επενδυτική κοινότητα να τοποθετηθεί ως προς το κατά πόσο ο κανόνας διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση της Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα πρόσφατα σχόλια διεθνών θεσμικών επενδυτών τάσσονται υπέρ της εξαίρεσης της Ελλάδας από τον συγκεκριμένο κανόνα και της έναρξης διαβούλευσης για την πιθανή αναβάθμισή της σε ανεπτυγμένη αγορά. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επισήμαναν ότι το μέγεθος της ελληνικής αγοράς είναι συγκρίσιμο με αυτό άλλων μικρότερων ανεπτυγμένων αγορών, ενώ δεν προκύπτουν ζητήματα αναπαραγωγιμότητας των δεικτών.

«Οι επενδυτές αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ιδιαίτερα ενοποιημένο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό μπλοκ, γεγονός που καθιστά τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση της Ελλάδας ασύμβατη με την πραγματικότητα της αγοράς», δήλωσε ο Raman Aylur Subramanian, επικεφαλής Market Classification και Taxonomies της MSCI. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της προσβασιμότητας έχουν φέρει την ελληνική αγορά πιο κοντά στα πρότυπα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών, δικαιολογώντας την έναρξη της διαβούλευσης.

Η MSCI καλεί τους συμμετέχοντες της αγοράς να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 16 Μαρτίου 2026, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, η ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης δεικτών του Αυγούστου 2026.