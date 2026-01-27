Τα έξι top picks και οι τιμές-στόχοι της Piraeus Securities

Με «γεμάτο» momentum από το 2025 αλλά με διαφορετική «μηχανή» απόδοσης για το 2026, η Piraeus Securities βάζει στο τραπέζι ένα κεντρικό μήνυμα ότι οι ελληνικές μετοχές έχουν ήδη κάνει μεγάλο μέρος της δουλειάς σε επίπεδο rerating, άρα η συνέχεια περνά περισσότερο από την αύξηση κερδών και τις μερισματικές ροές και λιγότερο από την απλή επέκταση αποτιμήσεων.

Στο βασικό της σενάριο, η χρηματιστηριακή βλέπει συνολική απόδοση άνω του 20% (μερίσματα συν άνοδο τιμών) και εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς του ΧΑ από τη Euronext (Νοέμβριος 2025) και, κυρίως, το “trade” της αναβάθμισης (πιθανή μετάταξη σε αναπτυγμένη αγορά από μεγάλους index providers όπως MSCI, FTSE Russell και Stoxx μέσα στο 2026) μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντές για υψηλότερους πολλαπλασιαστές.

Οι κορυφαίες επιλογές και οι τιμές-στόχοι

Στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026, η Piraeus Securities ξεχωρίζει έξι μετοχές, δύο τράπεζες και τέσσερις μη χρηματοοικονομικές, με κοινό παρονομαστή είτε τον ορατό ρυθμό αύξησης κερδών είτε την υποστήριξη από συγκεκριμένο story αποτίμησης.

Αlpha Bank (τιμή-στόχος €5,50). Η χρηματιστηριακή τη βάζει στην κορυφή του “bank basket”, τονίζοντας ότι προσφέρει την υψηλότερη αύξηση κερδών ανά μετοχή στο 10% για την περίοδο 2025-2028, που ανεβαίνει πάνω από 13% μετά την ακύρωση ιδίων, ενώ στις εκτιμήσεις του 2027 διαπραγματεύεται περίπου στις 8,0 P/E φορές και περίπου στη μία φορά τον δείκτη P/TBV. Κρίσιμος καταλύτης στο investment case, όπως το περιγράφει, είναι ότι η αποτίμηση «σηκώνει premium», υποστηριζόμενη και από τη στρατηγική/εμπορική σχέση με τη UniCredit.

Eurobank (τιμή-στόχος €5,20). Το επιχείρημα εδώ είναι πιο «ισορροπημένο», με ανάπτυξη (EPS CAGR περίπου 7%), υψηλή κερδοφορία (ROTE 16%-17%) και ισχυρές επιστροφές στους μετόχους (payout τουλάχιστον 60%). Η Piraeus Securities σημειώνει ότι αυτά «κουμπώνουν» σε ελκυστικές αποτιμήσεις, με τη μετοχή να εμφανίζεται στις προβολές της γύρω στις 9 P/E φορές και με μερισματική απόδοση πάνω από 5%.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (τιμή-στόχος €40,00). Η χρηματιστηριακή έχει πρόσφατα αναβαθμίσει την αποτίμησή της με SOTP, βλέποντας περίπου 25% περιθώριο ανόδου μέχρι την τιμή-στόχο. Στον πυρήνα της ανάλυσης βρίσκεται το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το οποίο -μετά και την ενσωμάτωση της Εγνατίας Οδού- αποτιμάται στα €3 δισ. (περίπου €30/μετοχή), με τη δραστηριότητα κατασκευών να προσθέτει €1,1 δισ., στηριζόμενη σε ισχυρό ανεκτέλεστο €9 δισ. Παράλληλα, για τη συμβατική ενέργεια (θερμική παραγωγή και λιανική ρεύματος) βλέπει νέα δυναμική μετά τη συμφωνία με τη Motor Oil για τη δημιουργία ισχυρού παίκτη στον κλάδο.

Jumbo (τιμή-στόχος €34,20). Η Piraeus Securities αναγνωρίζει ότι η είσοδος της Action στη Ρουμανία και ο φόβος επέκτασης και σε άλλες αγορές των Βαλκανίων πίεσαν τη μετοχή, όμως θεωρεί τις ανησυχίες «πρόωρες» και επιμένει ότι η πρόσφατη αδυναμία δημιουργεί ευκαιρία τοποθέτησης. Η τιμή-στόχος προκύπτει από συνδυασμό DCF και P/E, με στοχευόμενο 2026 P/E 12,8 φορές (ελαφρώς κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο 10ετίας 13,4 φορές) και παραδοχές για CAGR πωλήσεων/EBITDA/καθαρών κερδών 6,1%/5,2%/5,1% στην περίοδο 2025-2027.

ΔΕΗ (τιμή-στόχος €23,80). Εδώ το “story” είναι η αναβάθμιση του business plan 2026-2028, με στόχο EBITDA άνω των €2,9 δισ. έως το 2028, που αντιστοιχεί -κατά την Piraeus Securities- σε ισχυρή άνοδο περίπου 45% σε σχέση με τον στόχο του 2025 (που τον χαρακτηρίζει «on track»). Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται πρόγραμμα επενδύσεων €10 δισ. με κέντρο τις ΑΠΕ (στόχος 12,7 GW εγκατεστημένη ισχύς), ενώ επισημαίνει ότι στις τρέχουσες τιμές η μετοχή αποτιμάται περίπου στις 6,0 EV/EBITDA φορές για το 2026e, δηλαδή με discount περίπου 30% έναντι ευρωπαϊκών utilities -discount που θεωρεί αδικαιολόγητο με βάση την αναμενόμενη ανάπτυξη κερδών.

ΤΙΤΑΝ (τιμή-στόχος €65,40). Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει τις πρόσφατες εξαγορές σε Γαλλία, Τουρκία και ΗΠΑ και τονίζει τη στρατηγική γεωγραφική τοποθέτηση μονάδων σε Αίγυπτο, Τουρκία και Ελλάδα ως δυνητικό πλεονέκτημα για έργα ανοικοδόμησης (με ρητή επιφύλαξη ότι αυτό εξαρτάται από γεωπολιτικές/αγοραίες εξελίξεις). Η αποτίμηση γίνεται με μίγμα DCF και EV/EBITDA (50/50), με τελικό αποτέλεσμα τιμή- στόχο €65,40 και προσδοκώμενη απόδοση περίπου 20%.

Το 2027 κρίσιμο έτος για τις τράπεζες

Για τον τραπεζικό κλάδο, η Piraeus Securities ξεχωρίζει το 2027 ως «κομβικό» έτος για την κερδοφορία, με δύο βασικές γέφυρες: πρώτον, ότι το NII θα ενσωματώνει πλήρως την επίδραση της ισχυρής καθαρής πιστωτικής επέκτασης 2024-2026 (εκτίμηση για περίπου €40 δισ.) και, δεύτερον, ότι τα έσοδα από προμήθειες θα έχουν πλέον «γράψει» συνεισφορές και μέρος συνεργειών από πρόσφατες εξαγορές/συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων κινήσεων σε insurance (Eurolife στην Eurobank και Εθνική Ασφαλιστική στην Τράπεζα Πειραιώς, κατά τη διατύπωση της χρηματιστηριακής). Στα δυνητικά upside, σημειώνει ότι οι προβολές της υποθέτουν policy rates στο 2,0%, αλλά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων εάν οι πληθωριστικές πιέσεις υπερισχύσουν των κινδύνων ανάπτυξης.

Στο σύνολο του coverage universe που παρουσιάζει η Piraeus Securities (με τιμές κλεισίματος 23/1/2026), οι νέες τιμές-στόχοι έχουν ως εξής:

Alpha Bank €5,50, Eurobank €5,20, Εθνική Τράπεζα €17,70, Τράπεζα Κύπρου €10,40, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς η μετοχή εμφανίζεται ως “Restricted”. Interlife €6,40, Lamda Development €9,20, BriQ Properties €3,28.

Στα λοιπά blue chips: Metlen €60,50, Motor Oil €35,40, ΔΕΗ €23,80, ΟΤΕ €17,20, Jumbo €34,20, ΤΙΤΑΝ €65,40, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ €40,00, HelleniQ Energy €8,50, Cenergy €17,00, ElvalHalcor €3,70, ΑΒΑΞ €3,30, Aegean Airlines €17,30, ΔΑΑ €11,53, IDEAL Holdings €8,60, ΚΡΙ ΚΡΙ €24,00, Σαράντης €15,20, Πλαστικά Θράκης €6,70, Austriacard €7,00, QnR €1,80, Qualco €6,80.

Για ΟΠΑΠ και ΑΔΜΗΕ η κάλυψη εμφανίζεται ως “Under Review”.

Στο μακροοικονομικό σκέλος, η Piraeus Securities περιγράφει μια οικονομία που συνεχίζει να τρέχει ταχύτερα από την Ευρωζώνη, με στήριξη από επενδύσεις και από τον μηχανισμό των ευρωπαϊκών πόρων. Υπενθυμίζει ότι οι επιχορηγήσεις του RRF αναμένεται να έχουν πλήρως εκταμιευθεί έως το τέλος του 2026, όμως το δανειακό σκέλος συνεχίζει να χρηματοδοτεί επενδύσεις και μετά το 2026, μαζί με τα επαναλαμβανόμενα διαρθρωτικά κονδύλια της ΕΕ. Στο ίδιο κάδρο, παραθέτει την εικόνα των μέχρι τώρα εκταμιεύσεων (περίπου €12 δισ. από τις επιχορηγήσεις και περίπου €11,4 δισ. από το δανειακό σκέλος, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που επικαλείται).

Η «μεγάλη ιδέα» όμως και αυτή που ενδιαφέρει άμεσα τα χαρτοφυλάκια είναι ο συνδυασμός αναβάθμισης δεικτών και συνέχισης της κερδοφορίας. Η Piraeus Securities σημειώνει ότι το 2025 ήταν χρονιά-ορόσημο για το ΧΑ: ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 44,3% έναντι 16,7% του STOXX Europe 600, με τις τράπεζες να οδηγούν το ράλι (τραπεζικός δείκτης +78%), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανέβηκε στα €216 εκατ. από €137 εκατ. το 2024. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι το 2026 ξεκινά από υψηλότερη αφετηρία, καθώς οι αποτιμήσεις έχουν «αναρρώσει» σημαντικά και άρα η χρηματιστηριακή μετατοπίζει το βάρος της ιστορίας σε κέρδη/μερίσματα.