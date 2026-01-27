Overweight με... αστερίσκο για Ελλάδα η BofA

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις λίγες αγορές της περιοχής EEMEA που η Bank of America διατηρεί σε overweight, μαζί με τη Νότια Αφρική και την Ουγγαρία, σε ένα περιβάλλον όπου το γενικό positioning των επενδυτών στις αναδυόμενες αγορές Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Αφρικής παραμένει συνολικά υποεπενδεδυμένο.

Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσελκύει κεφάλαια, κυρίως μέσω παθητικών ροών, ενώ διατηρεί ελκυστικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο αποδόσεων και risk premium.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της BofA, η στάθμιση της Ελλάδας στον MSCI EEMEA ανέρχεται στο 0,57%, αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που αντανακλά τόσο την άνοδο των αποτιμήσεων όσο και τη βελτίωση της επενδυτικής εικόνας της αγοράς. Παράλληλα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις αγορές με υψηλό μερίδιο κερδοφορίας σε σχέση με το βάρος της στον δείκτη, στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η ελληνική αγορά δεν χαρακτηρίζεται πλέον “φθηνή” σε ιστορικούς όρους, με τους δείκτες να κινούνται πάνω από τους μακροχρόνιους μέσους όρους. Ο δείκτης 12μηνου forward P/E διαμορφώνεται περίπου στις 11,0 φορές, επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο αλλά χωρίς σαφές discount, ενώ στο P/B η Ελλάδα εμφανίζεται ακριβότερη σε σχέση με το ιστορικό της, με θετικό z-score. Αντίστοιχα, στο EV/Sales, η αγορά καταγράφει από τις υψηλότερες αποκλίσεις από τον μέσο όρο στην EEMEA.

Το βασικό αντιστάθμισμα στο valuation προέρχεται από τις αποδόσεις. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις αγορές με τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις στην EEMEA, με 12μηνη trailing μερισματική απόδοση περίπου 4,4%, ενώ και σε όρους forward dividend yield παραμένει στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, η 12μηνη forward αύξηση κερδών εκτιμάται στο 11,2%, τοποθετώντας την Ελλάδα στις αγορές με θετική δυναμική κερδοφορίας για το 2026.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η BofA και στο equity risk premium, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται στις αγορές με τα υψηλότερα premiums διεθνώς. Για το 2026, το ERP της ελληνικής αγοράς εκτιμάται στο 8,9%, με earnings yield 10,4% και χαμηλό πληθωρισμό, χαρακτηριστικά που ενισχύουν το σχετικό risk-adjusted profile έναντι άλλων αγορών της περιοχής.

Σε επίπεδο ροών, η εικόνα παραμένει θετική αλλά όχι ομοιογενής. Η Ελλάδα κατέγραψε ισχυρές εισροές το 2025, κυρίως μέσω ETF και παθητικών κεφαλαίων, ενώ τα ενεργά funds εξακολουθούν να εμφανίζουν καθαρές εκροές. Το positioning των global EM funds παραμένει κάτω από το benchmark, γεγονός που αφήνει περιθώριο για περαιτέρω σύγκλιση, χωρίς όμως να αποτελεί αυτόματο καταλύτη.

Συνολικά, το μήνυμα της Bank of America για την Ελλάδα είναι σαφές: πρόκειται για αγορά με ισχυρό εισοδηματικό προφίλ, υψηλό risk premium και θετική δυναμική κερδών, αλλά με αποτιμήσεις που απαιτούν επιλεκτικότητα και προσοχή. Η στρατηγική υπεραπόδοσης παραμένει σε ισχύ, όχι όμως ως broad beta trade, αλλά ως στοχευμένη επιλογή τίτλων, σε ένα περιβάλλον όπου το εύκολο re-rating έχει ήδη προηγηθεί.