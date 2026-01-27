Morgan Stanley: Το πραγματικό τεστ της Ελλάδας είναι με τον MSCI

Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε αναδυόμενες (EM) και αναπτυγμένες αγορές (DM) με ισχυρά θεμελιώδη, βελτιωμένο ρίσκο χώρας και κερδοφορία που αντέχει, αλλά με αποτιμήσεις που εξακολουθούν να κουβαλούν discount έναντι της Ευρώπης. Το 2026, κατά την τράπεζα, είναι χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των επενδυτών αναπτυγμένων αγορών. Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, το index-trade από μόνο του δεν είναι το «όπλο» που θα κινήσει την αγορά. Το κλειδί είναι ποιος θα γίνει ο incremental buyer: οι DM επενδυτές, ενώ οι EM επενδυτές σε μεγάλο βαθμό παραμένουν ήδη τοποθετημένοι.

Η αλληλουχία των γεγονότων (FTSE με εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2026, επανεξέταση από STOXX την άνοιξη 2026 και πιθανή διαβούλευση από MSCI) αυξάνει τη «διαφημιστική πινακίδα» της αγοράς, αλλά η Morgan Stanley είναι σαφής: για FTSE και STOXX οι παθητικές ροές εκτιμώνται μικρές. Στο τραπέζι μπαίνει σοβαρά η MSCI, και εκεί η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη και όχι απαραίτητα θετική.

Το βάρος της Ελλάδας «μικραίνει» στις αναπτυγμένες αγορές

Αν η Ελλάδα μετακινηθεί από το οικοσύστημα των αναδυόμενων αγορών στις αναπτυγμένες αγορές, το βάρος της μέσα στους δείκτες μειώνεται αισθητά. Η Morgan Stanley δείχνει ότι, με τις τρέχουσες τιμές, μόνο πέντε μετοχές θα περνούσαν το κατώφλι για τους standard DM δείκτες, έναντι οκτώ που απαρτίζουν σήμερα το καλάθι του MSCI Greece στη λογική που εξετάζεται. Οι πέντε που «μένουν μέσα» είναι οι: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα pro-forma βάρη. Η ίδια η Morgan Stanley ποσοτικοποιεί τη μεταβολή:

Στο MSCI EEMEA (το σημερινό πλαίσιο), τα βάρη είναι αισθητά μεγαλύτερα: Εθνική 1,19% , Eurobank 0,93% , Πειραιώς 0,83% , Alpha Bank 0,78% , ΔΕΗ 0,31% .

, , , , . Στο pro-forma σενάριο ένταξης σε DM δείκτες, τα βάρη υποχωρούν έντονα: για παράδειγμα η Εθνική από 1,19% στο MSCI EEMEA πέφτει στο 0,11% στο MSCI Europe και στο 0,02% στο MSCI World. Αντίστοιχα η Eurobank στο 0,09% (Europe) και 0,01% (World), η Πειραιώς στο 0,08% (Europe) και 0,01% (World), η Alpha Bank στο 0,07% (Europe) και 0,01% (World), ενώ η ΔΕΗ φτάνει μόλις 0,03% στο MSCI Europe και 0,00% στο MSCI World.

Το μήνυμα είναι καθαρό: η Ελλάδα από «μεσαίος παίκτης» σε EM καλάθια, γίνεται μικρός παίκτης μέσα στους τεράστιους DM δείκτες. Αυτό εξηγεί γιατί η Morgan Stanley μιλά για πιθανές τακτικές αναταράξεις στο event window μιας MSCI αναβάθμισης, ακόμη κι αν τα θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι σε πιθανή εφαρμογή αναβάθμισης σε MSCI DM, οι καθαρές παθητικές εισροές θα ήταν περίπου 0,6 δισ. δολάρια. Όμως το μεγάλο μέτωπο είναι οι ενεργοί διαχειριστές. Η πλήρης αποεπένδυση από τα αναδυόμενα επενδυτικά κεφάλαια που είναι long-only θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκροές 9,4 δισ. δολαρίων, ενώ οι αναπτυγμένοι επενδυτές που θα χτίσουν μια ισορροπημένη έκθεση θα μπορούσαν να φέρουν εισροές 7,9 δισ. δολαρίων, αντισταθμίζοντας μέρος των EM πωλήσεων. Το καθαρό ισοζύγιο που δίνει η Morgan Stanley είναι ήπιες καθαρές εκροές 0,8 δισ. δολάρια.

Στα επιμέρους, η τράπεζα καταγράφει ότι οι ροές από FTSE και STOXX είναι μικρές: στο συγκεντρωτικό line δίνει 0,2 δισ. δολάρια για FTSE και 0,1 δισ. δολάρια για STOXX. Δηλαδή, σε σχέση με το πιθανό «κύμα» των ενεργών ροών, οι παθητικές ροές από τους δύο αυτούς δείκτες είναι δευτερεύουσες.

Η Morgan Stanley επιμένει ότι ο πιο καθαρός τρόπος έκθεσης στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες, ακριβώς επειδή το χρηματιστηριακό τους προφίλ συνδέεται με την επενδυτική/πιστωτική δυναμική της οικονομίας και με την περαιτέρω σύγκλιση κόστους κεφαλαίου. Αναφορικά με τη μάκρο εικόνα, η ανάπτυξη θα είναι στο 2,1% το 2026 και 2,2% το 2027, με βασικό οδηγό την εγχώρια ζήτηση και τις επενδύσεις. Σημειώνει επίσης ότι, παρότι το RRF τυπικά τελειώνει το 2026, η απορρόφηση έχει υστέρηση και η πολιτική συνοχή μπορεί να κρατήσει την επενδυτική στάθμη αυξημένη, περιορίζοντας τον κίνδυνο.