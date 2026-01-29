#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Η μετοχή της SAP βυθίζεται και η Siemens γίνεται η μεγαλύτερη γερμανική εταιρεία

Σε αντίθεση με τη μετοχή της SAP, η μετοχή της Siemens επωφελείται από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο ενεργειακός βραχίονας της εταιρείας αναμένεται να έχει αυξημένες παραγγελίες για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων.

Δημοσιεύθηκε: 29 Ιανουαρίου 2026 - 19:31

Η βουτιά της μετοχής της SAP έως 17% ανέτρεψε τα δεδομένα στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, αναφορικά με την πιο ακριβή εταιρεία σε αυτό. 

Η εταιρεία λογισμικού απολάμβανε τα πρωτεία με όρους κεφαλαιοποίησης στον δείκτη DAX μέχρι σήμερα (29/1), ωστόσο η βύθιση της μετοχής της με την ταυτόχρονη άνοδο (έως 4,6%) της Siemens, έφερε αλλαγές στον συσχετισμό αυτό. 

Κι αυτό διότι χρηματιστηριακή αξία της δεύτερης διαμορφώθηκε στα 209 δισ. δολάρια, ενώ αυτή της πρώτης έπεσε οριακά υπό των 200 δισ. ευρώ, στα 199 δισ. ευρώ. 

Τα αποτελέσματα της SAP για το δ΄ τρίμηνο του 2025 ήταν σχετικά εναρμονισμένα με τις εκτιμήσεις (υψηλότερα τα κέρδη ανά μετοχή, χαμηλότερα τα έσοδα), ήταν όμως οι προβλέψεις της διοίκησης για τη μετέπειτα πορεία που τροφοδότησε τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού. 

Σε αντίθεση με τη μετοχή της SAP, η μετοχή της Siemens επωφελείται από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο ενεργειακός βραχίονας της εταιρείας αναμένεται να έχει αυξημένες παραγγελίες για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων.

Ο τομέας αυτοματισμού της θεωρείται επίσης ότι επωφελείται από την υιοθέτηση του ΑΙ.

