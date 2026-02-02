Ακρίτας: Αίτημα για squeeze out από την Κύκλος Συμμετοχών

Η «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 30.1.2026 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο από 22.12.2025 Πληροφοριακό Δελτίο. Η υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς γίνεται σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της ενότητας 1.14 του ως άνω Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 22.12.2025 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και συνεπεία της ολοκλήρωσης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 26.005.977 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 95,96% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το αίτημά του προς την Ε.Κ., ο Προτείνων αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 1.094.937 μετοχές κατά την 29.01.2026, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,04% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας για κάθε μία από αυτές το ποσό των 1,08 Ευρώ σε μετρητά, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Επισημαίνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

1.Το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αναλογούν σύμφωνα με την απόφαση αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μετοχών στον Προτείνοντα