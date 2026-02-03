ΔΑΑ: «Κόβει» τη σύσταση η Barclays, νέα τιμή-στόχος

#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Ανεβάζει οριακά την τιμή-στόχο για τη μετοχή του αεροδρομίου ο επενδυτικός οίκος, ωστόσο ο τίτλος κινείται σε υψηλότερα επίπεδα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Δημοσιεύθηκε: 3 Φεβρουαρίου 2026 - 09:27

Σε underweight από equalweight υποβαθμίζει τη σύσταση για τη μετοχή του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» η Barclays σε έκθεσή της. 

Ο οίκος δίνει νέα, αυξημένη τιμή-στόχο για τον τίτλο στα 10,1 από 10 ευρώ

Ωστόσο, η μετοχή κινείται στο ταμπλό περίπου 10% υψηλότερα, στα 11,2 ευρώ. 

