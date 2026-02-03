Τιμή-στόχο τα €45,7 δίνει η Mediobanca στη ΓΕΚ Τέρνα

Η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τη μακροπρόθεσμη αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμά ιταλική επενδυτική τράπεζα Mediobanca, ανεβάζοντας την τιμή στόχο της μετοχής στα 45,70 ευρώ από 30,00 ευρώ και διατηρώντας σύσταση outperform.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές, το 2026 αποτελεί κομβικό έτος για τον όμιλο, καθώς συμπίπτει με την είσοδο σε φάση εντατικής εκτέλεσης έργων, την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος και την ενεργοποίηση κρίσιμων παραχωρήσεων, με αιχμή την Εγνατία Οδό και το αεροδρόμιο Καστελίου.

Σύμφωνα με τη Mediobanca, η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση της σύμβασης της Εγνατίας Οδού στις 31 Δεκεμβρίου έπειτα από τέσσερα χρόνια καθυστερήσεων αλλάζει ουσιαστικά την επενδυτική εικόνα του ομίλου. Η έναρξη της 35ετούς παραχώρησης και η προκαταβολική καταβολή 1,275 δισ. ευρώ ξεκλειδώνουν, κατά την άποψή της, αξία που μέχρι σήμερα δεν αποτυπωνόταν στις αποτιμήσεις.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, μετά και την αύξηση της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 90%, η Εγνατία Οδός αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς πυλώνες αξίας του ομίλου, δεύτερη μόνο μετά την Αττική Οδό. Στο μοντέλο αποτίμησης της Mediobanca, η Εγνατία συνεισφέρει περίπου 30% της συνολικής αξίας ιδίων κεφαλαίων, ποσοστό υψηλότερο από αυτό της Αττικής Οδού.

Παράλληλα, η Mediobanca αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για το συγκεκριμένο έργο, ενσωματώνοντας πιο αισιόδοξες παραδοχές για την κυκλοφορία, καθώς και ταχύτερη και ισχυρότερη αύξηση των διοδίων. Με βάση αυτές τις παραδοχές, τα σωρευτικά έσοδα της Εγνατίας για την περίοδο 2031–2060 εκτιμώνται πλέον στα 14,8 δισ. ευρώ, με EBITDA 11,3 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη πενταετία, οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε περίοδο αυξημένων κεφαλαιακών δαπανών, άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030, κυρίως για οδικά έργα και την ολοκλήρωση του αεροδρομίου Καστελίου. Όπως σημειώνουν, η ένταση των επενδύσεων περιορίζει τις ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν συνολικά γύρω από το μηδέν έως ότου τα νέα έργα ωριμάσουν.

Ωστόσο, κατά την άποψη της Mediobanca, αυτή η φάση αποτελεί το απαραίτητο στάδιο πριν την ουσιαστική ανάδειξη της αξίας του χαρτοφυλακίου. Από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, υπερβαίνοντας κατά μέσο όρο τα 600 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2031–2035.

Η θετική στάση της Mediobanca στηρίζεται, όπως επισημαίνεται, στο καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο παραχωρήσεων και κατασκευών, στο ισχυρό ιστορικό εκτέλεσης έργων, στη στήριξη των υποδομών από το ελληνικό Δημόσιο, αλλά και στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων, το οποίο καλύπτει περίπου έξι χρόνια δραστηριότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση του EBITDA είναι σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένη, από περίπου 400 εκατ. ευρώ το 2024 σε επίπεδα άνω των 700 εκατ. ευρώ έως το 2028. Η νέα τιμή στόχος των 45,70 ευρώ προκύπτει από την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων για την Εγνατία Οδό, την έναρξη του ΒΟΑΚ, την προσθήκη του έργου αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία και τη μετακύλιση του μοντέλου αποτίμησης στο 2026, με την τρέχουσα τιμή της μετοχής να υποδηλώνει εσωτερικό βαθμό απόδοσης περίπου 7,4%.