Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 1,7% στην ευρωζώνη

Πληρωμές κουπονιών 1,2 εκατ. ευρώ έλαβε η Galaxy Cosmos Mezz

H Εταιρεία έχει ενημερώσει το αρχείο με όλες τις οικονομικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία σχετικά με τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion.

Πληρωμές κουπονιών 1,2 εκατ. ευρώ έλαβε η Galaxy Cosmos Mezz

Δημοσιεύθηκε: 4 Φεβρουαρίου 2026 - 11:45

Βάση της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτών, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz PLC (η "Εταιρεία"):

1. Τον Ιανουάριο του 2026, η Εταιρεία έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους €1.2 εκατομμυρίων από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.

2. Με σκοπό την ενίσχυση των γνωστοποιήσεων προς την αγορά, η Εταιρεία έχει ενημερώσει το αρχείο με όλες τις οικονομικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία σχετικά με τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion (από κοινού οι "Συναλλαγές Τιτλοποίησης"), το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.galaxycosmosmezz.com.

 

