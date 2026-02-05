Metlen: Στα 64 ευρώ βάζει τον πήχη η BofA

Τη θετική της στάση για τη Metlen διατηρεί η Bank of America, με την ομάδα του Jason Fairclough να επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο στα 64 ευρώ, εκτιμώντας σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο οίκος σημειώνει ότι η ειδησεογραφία γύρω από την εταιρεία έχει επανέλθει, με δύο βασικές εξελίξεις: την πώληση χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το ενδεχόμενο συμμετοχής στον διαγωνισμό για το χυτήριο αλουμινίου Dunkerque στη Γαλλία. Σε περίπτωση επιτυχούς εξαγοράς, η παραγωγή αλουμινίου θα μπορούσε να αυξηθεί δραστικά, εξέλιξη που θα ενίσχυε τη μεταλλουργική δραστηριότητα του ομίλου.

Η Μetlen συνεχίζει να εφαρμόζει το μοντέλο «asset turn», δηλαδή την ανάπτυξη ενεργειακών έργων και την πώλησή τους σε επενδυτές με χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό προχωρά στην πώληση επτά φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο συνολικής ισχύος 283 MW, με την BofA να εκτιμά πιθανό τίμημα 200-250 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Χιλή έναντι 865 εκατ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων.

Για τη Dunkerque, δημοσιεύματα αναφέρουν έξι ενδιαφερόμενους επενδυτές, με τη Μetlen να είναι ο μοναδικός υποψήφιος με ευρωπαϊκή προέλευση.

Το εργοστάσιο έχει δυναμικότητα περίπου 285 χιλ. τόνων και εκτιμώμενο EBITDA 200-300 εκατ. δολάρια ετησίως. Αν η συναλλαγή προχωρήσει, η BofA θεωρεί ότι θα σηματοδοτήσει περαιτέρω στροφή προς τα μέταλλα.

Η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 7,3 φορές τα EBITDA 2026 και 7 φορές τα EBITDA 2027, επίπεδα που ο οίκος θεωρεί ελκυστικά σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης.