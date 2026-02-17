Αναβάθμιση MSCI: Η αντίστροφη μέτρηση και τα μετοχικά στοιχήματα

Σύνοψη

Η αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς δημιουργεί νέα δεδομένα για την εγχώρια αγορά. Οι καθαρές ροές αναμένονται περιορισμένες. Ο τραπεζικός κλάδος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των εισροών.

Η προοπτική αναβάθμισης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς φαίνεται να εισέρχεται πλέον σε φάση συγκεκριμενοποίησης, με τις εκτιμήσεις διεθνών οίκων και τα ίδια τα στοιχεία της MSCI να σκιαγραφούν τόσο τη δομή των δεικτών, όσο και τις αναμενόμενες ροές κεφαλαίων.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η μετάβαση δεν αποτελεί απλώς συμβολική επιβεβαίωση της μακροοικονομικής εξομάλυνσης, αλλά μια πολυεπίπεδη διαδικασία αναδιάρθρωσης επενδυτικών βάσεων, μετρήσιμων εισροών και εκροών και ουσιαστικής αλλαγής στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων που τοποθετούνται στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την JP Morgan, το 2026 μπορεί να αποτελεί το έτος-ορόσημο για τη μετάβαση της Ελλάδας από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές στους δείκτες FTSE, MSCI και STOXX.

Τι αλλάζει τώρα

Βασικές αλλαγές ► Μετατάσσεται η Ελλάδα από Emerging σε Developed Markets στους δείκτες FTSE, MSCI και STOXX το 2026 ► Προκύπτει καθαρή εκροή 290 εκατ. δολάρια στη δεύτερη φάση (πωλήσεις 5,3 δισ. έναντι αγορών 4,9 δισ. από passive funds) ► Συγκεντρώνουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τα 2/3 του βάρους του δείκτη και καθαρές εισροές παρά τη συνολική πίεση ► Δημιουργεί η ένταξη στους STOXX καθαρές εισροές 1,1 δισ. δολάρια από ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια χωρίς προηγούμενη έκθεση ► Αποκτά η Ελλάδα βάρος 0,36% στον MSCI Europe και 0,06% στον MSCI World

Η διαδικασία περιγράφεται ως διαδοχική:

Η αρχική μετακίνηση συνεπάγεται πωλήσεις από passive funds (παθητικά διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια που αντιγράφουν δείκτες) που παρακολουθούν δείκτες Emerging Markets και αντίστοιχες αγορές από χαρτοφυλάκια Developed Markets.

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις ανέρχονται σε περίπου 1,84 δισ. δολάρια, ενώ οι αγορές σε 1,7 δισ., οδηγώντας σε οριακή καθαρή εκροή σε επίπεδο αγοράς.

Ωστόσο, σε μικροεπίπεδο, η εικόνα διαφοροποιείται:

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφανίζουν καθαρές εισροές.

Επιλεκτικές θετικές ροές αναμένονται σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΟΠΑΠ.

Αντίθετα, τίτλοι όπως Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Jumbo πιθανά θα αντιμετωπίσουν κάποιες εκροές.

Η δεύτερη φάση εκτιμάται ως πιο έντονη. Τα funds αναδυόμενων αγορών θα πουλήσουν περίπου 5,3 δισ. δολάρια ελληνικών μετοχών, ενώ τα developed funds θα αγοράσουν περίπου 4,9 δισ., οδηγώντας σε καθαρή εκροή περί τα 290 εκατ. δολάρια.

Παρά τη συνολική πίεση, ο τραπεζικός κλάδος παραμένει καθαρός αποδέκτης εισροών, σε αντίθεση με τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης όπως ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Jumbo που εμφανίζουν σημαντικές εκροές.

Η ένταξη στους δείκτες STOXX εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει καθαρές εισροές περίπου 1,1 δισ. δολαρίων, καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σε ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια που έως σήμερα δεν είχαν έκθεση στην αγορά. Και σε αυτή τη φάση, οι τράπεζες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων.

Η προσομοίωση της MSCI: Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός

Η ίδια η MSCI, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε αποτύπωσε στοιχεία για το «καλάθι» των ελληνικών μετοχών που πληρούν τα κριτήρια Developed Markets.

Με βάση τιμές αναφοράς Οκτωβρίου 2025:

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες — Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank — συγκεντρώνουν σχεδόν τα δύο τρίτα του βάρους του δείκτη.

Τους τραπεζικούς τίτλους συμπληρώνει ο ΟΠΑΠ (με ανοιχτό ζήτημα το free float λόγω μετασχηματισμού).

Στην κατηγορία Small Cap, αλλά επιλέξιμων για Developed Markets περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ΟΤΕ, ΔΕΗ, Jumbo, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, TITAN, Cenergy, Motor Oil, HELLENiQ ENERGY, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Viohalco, Lamda Development, Aegean Airlines, Σαράντης, AKTOR και Bally's Intralot.

Αντίθετα, πέντε εταιρείες (Optima Bank, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Autohellas) δεν πληρούν (με βάση πάντα τα στοιχεία της MSCI για τον Οκτώβριο) τα ποσοτικά thresholds (ελάχιστα όρια) σε όρους free float-adjusted κεφαλαιοποίησης (κεφαλαιοποίηση προσαρμοσμένη στο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό) και ρευστότητας.

