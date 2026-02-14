Γιατί βούτηξε χθες το Χρηματιστήριο – Η σημασία για τους επενδυτές

Σύνοψη

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 2,82% την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, κλείνοντας στις 2.288,83 μονάδες, τερματίζοντας ένα σερί οκτώ ανοδικών εβδομάδων — με τον τζίρο στα 387 εκατ. ευρώ να σηματοδοτεί συνειδητές ρευστοποιήσεις. Πίσω από το sell-off βρίσκονται το παγκόσμιο ξεπούλημα στην τεχνολογία, εγχώρια σοκ (Άρειος Πάγος, Τιτάν, Metlen) και profit taking μετά από κέρδη 12,27% σε δύο μήνες. Παρ' όλα αυτά, οι αναλυτές διατηρούν θετική στάση — με στόχους έως 2.500 μονάδες και περιθώριο ανόδου 16% για το 2026.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε χθες στις 2.288,83 μονάδες, με απώλειες 2,82% σε μία συνεδρίαση και 3,11% σε εβδομαδιαία βάση. Το σερί οκτώ ανοδικών εβδομάδων, με σωρευτικά κέρδη 12,27%, τερματίστηκε απότομα.

Ο τζίρος ξεπέρασε τα 387 εκατ. ευρώ — ένδειξη ότι η πτώση ήταν συνειδητή επιλογή ρευστοποιήσεων (profit taking), ενώ η πίεση ήταν σχετικά έντονη και σε άλλες αγορές του ευρωπαϊκού Νότου.

Η πίεση ξεκίνησε από τη Wall Street, όπου την Πέμπτη ο S&P 500 υποχώρησε 1,6% και ο Nasdaq 100 έχασε 2%, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη χτύπησαν κλάδους από τα logistics ως τα ακίνητα.

Τα ασιατικά χρηματιστήρια ακολούθησαν πτωτικά και η Αθήνα ένιωσε τους κραδασμούς σε ενισχυμένο εύρος, ως μια συγκριτικά μικρή αγορά που έχει υψηλή συσχέτιση (correlation) με τη διεθνή διάθεση ανάληψης κινδύνου (risk appetite).

Η εικόνα της αγοράς

Βασικές αλλαγές • Διακόπηκε το σερί 8 ανοδικών εβδομάδων με εβδομαδιαία πτώση 3,11% στον Γενικό Δείκτη • Πιέστηκαν οι τράπεζες κατά 6,41% εβδομαδιαίως μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό δανείων νόμου Κατσέλη (~350.000 δανειολήπτες) • Υποχώρησε η Τιτάν 9,19% λόγω ανοίγματος αναθεώρησης του ETS1 (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών CO₂) από την Κομισιόν • Δέχτηκε έντονες πιέσεις η Metlen μετά το profit warning με EBITDA χαμηλότερο κατά ~25% έναντι αρχικών εκτιμήσεων • Η Goldman Sachs αναβάθμισε τον στόχο του ΓΔ στις 2.500 μονάδες (overweight), ενώ η JP Morgan έβγαλε ανάλυση για την αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά εντός 2026 • Δοκιμάστηκε η τεχνική στήριξη στις 2.280 μονάδες χωρίς να σπάσει

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες 6,41%. Η Eurobank υποχώρησε 5,51%, η Πειραιώς 4,76%. Στο επίκεντρο βρέθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου (5 Φεβρουαρίου), που με 35 ψήφους υπέρ έναντι 12 κατά, έκρινε ότι ο εκτοκισμός στα «κόκκινα» δάνεια του νόμου Κατσέλη (νομοθεσία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών) υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης — όχι επί του συνολικού κεφαλαίου.

Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, επηρεάζοντας δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και δημιουργώντας αβεβαιότητα για τις ανακτήσεις τραπεζών και servicers (εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων). Ετεροχρονισμένα χτυπήθηκαν και οι τίτλοι mezzanine (ενδιάμεσης εξασφάλισης) που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.

Τιτάν: Το ETS στο προσκήνιο

Μεγάλος πρωταγωνιστής της πτώσης ήταν ο Τιτάν, με βουτιά 9,19% στα 52,40 ευρώ — παρά τη σύσταση «buy» από τη Citigroup με τιμή-στόχο τα 70 ευρώ. Η αγορά αντέδρασε στο άνοιγμα του φακέλου αναθεώρησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών CO₂ (ETS1 — ευρωπαϊκός μηχανισμός τιμολόγησης ρύπων) από την Κομισιόν, με τον Μερτς και τον Μακρόν να ζητούν επανεξέταση και τη φον ντερ Λάιεν να δεσμεύεται για πρόταση τον Ιούλιο — τα συμβόλαια CO₂ υποχώρησαν σε χαμηλό πενταμήνου. Σύμφωνα ωστόσο με ανάλυση της AXIA – Alpha Finance, η άμεση επίδραση στον Τιτάν εκτιμάται περιορισμένη (~10% του EBITDA), με ουσιαστικότερες επιπτώσεις μετά το 2030.

Πίεση δέχθηκε και η Metlen, μετά το profit warning (προειδοποίηση κερδοφορίας) της 6ης Φεβρουαρίου, με EBITDA χαμηλότερο κατά ~25% έναντι των αρχικών εκτιμήσεων.

Διόρθωση αλλά όχι κατάρρευση

Παρά το sell-off, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί κέρδη 7,93% από αρχές έτους. Η Goldman Sachs ανέβασε τον στόχο στις 2.500 μονάδες (overweight — σύσταση), η JP Morgan «βλέπει» αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά (developed market) εντός 2026, ενώ η αποτίμηση με P/E ~10 (δείκτης τιμής προς κέρδη) παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο αναδυόμενων αγορών (~13).

Κατά συνέπεια, η πτώση της Παρασκευής ήρθε ως αποτέλεσμα τριών αλληλοενισχυόμενων δυνάμεων: του παγκόσμιου ξεπουλήματος στην τεχνολογία, ρευστοποιήσεων μετά από ράλι που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη σε υψηλά 16ετίας, και εγχώριων σοκ — Άρειος Πάγος, Τιτάν, Metlen. Η θεμελιώδης εικόνα παραμένει, αλλά η μεταβλητότητα επέστρεψε.

Τι σημαίνουν αυτά για τους επενδυτές

Το παράδοξο είναι ότι εάν η διεθνής πίεση δεν επιδεινωθεί, η διόρθωση μπορεί να λειτουργήσει υπέρ όσων έμειναν εκτός του πρόσφατου ράλι. Η Eurobank Equities εκτιμά περιθώριο ανόδου 16% για το 2026, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται ακόμη με έκπτωση άνω του 20% έναντι ευρωπαϊκών ομοειδών — ενώ η BofA (Bank of America) τοποθετεί την Ελλάδα στην κορυφή της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Η τελευταία έκθεση της Goldman Sachs είναι θετική για τις τράπεζες.

Τεχνικά, η στήριξη στις 2.280 μονάδες δοκιμάστηκε χωρίς να σπάσει. Κλειδί παραμένει η αναβάθμιση σε developed market από MSCI/FTSE Russell εντός του έτους — υπάρχει και σχετική έκθεση της JP Morgan για τις εισροές και τις εκροές σε μετοχές της ελληνικής αγοράς. Η διόρθωση δημιουργεί ευκαιρίες εισόδου, αλλά η επιλεκτικότητα είναι πλέον προϋπόθεση.

