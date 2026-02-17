Οι προβλέψεις Ελλήνων οικονομολόγων για τον Γενικό Δείκτη

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA διοργάνωσε για 18η συνεχόμενη χρονιά το Annual Forecast Dinner. Το κεντρικό θέμα της φετινής εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, ήταν η γεωπολιτική και οι αγορές στο σύγχρονο περιβάλλον στρατηγικής αβεβαιότητας (“Geopolitics & Markets: Navigating an Era of Strategic Uncertainty”) .

140 στελέχη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού τομέα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, HSBC Private Bank, Alpha Finance, Franklin Templeton και Wood & Company και να δώσουν τις προβλέψεις τους για τις αγορές το 2026, μέσω ζωντανού ερωτηματολογίου. Το ετήσιο δείπνο αποτελεί τη μοναδική εκδήλωση στη χώρα όπου στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα συγκεντρώνονται να προβλέψουν πώς θα κινηθούν οι βασικοί δείκτες στην Ελλάδα και παγκοσμίως, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναμένουν ότι ο Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα προσεγγίσει επίπεδα υψηλότερα από 2.500 μονάδες στα τέλη του 2026, ενώ και οι δείκτες των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών μετοχών θα κινηθούν επίσης ανοδικά. Αναλυτικά, οι προβλέψεις των συμμετεχόντων για την πορεία των αγορών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 φαίνεται ακολούθως:

Το δείπνο ξεκίνησε με την τιμητική παρουσία του Γιάννου Κοντόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (Athens Exchange Group), ο οποίος μίλησε σε fireside chat με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA, Γεώργιο Παναγόπουλο, CFA. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να επηρεάσουν τις ελληνικές μετοχές και ευρύτερα την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο κ. Γεώργιος Λεονταρής, CFA, Managing Director, Chief Investment Officer - Switzerland and EMEA στην HSBC Private Bank, ο οποίος παρουσίασε τις προβλέψεις του για τις διεθνείς αγορές για το 2026.

Στη συνέχεια ακολούθησε ημερίδα συζήτησης σχετικά με τη στρατηγική κατανομή περιουσιακών στοιχείων εν όψη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, την οποία συντόνισε η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Αλεξία Δρακοπούλου, CFA, με ομιλητές τους κκ. Todd Brighton, CFA, SVP, Portfolio Manager - Franklin Income Investors στην Franklin Templeton, Raffaella Tenconi, Chief Economist στην WOOD & Company και Παναγιώτη Κλάδη, CFA, Director, Equity Research στην, Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κος Γεώργιος Παναγόπουλος, CFA τόνισε ότι «το Annual Forecasting Dinner αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό για την ελληνική επενδυτική κοινότητα. Η εκδήλωση προσφέρει μια ουσιαστική ευκαιρία δικτύωσης, ενημέρωσης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων γύρω από τις εξελίξεις που διαμορφώνουν τις αγορές, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ταχύτατων παγκόσμιων μεταβολών. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη μιας ισχυρής, διαφανούς και ανταγωνιστικής επενδυτικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Η ισχυρή συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη χώρα, καθώς και τον αναβαθμισμένο ρόλο του CFA Society Greece τα τελευταία χρόνια. Οι διακεκριμένοι ομιλητές της βραδιάς ανέδειξαν, μέσα από τεκμηριωμένες αναλύσεις και στρατηγικές τοποθετήσεις, τις καθοριστικές τάσεις, τις προκλήσεις αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, προσφέροντας πολύτιμες κατευθύνσεις για το 2026».