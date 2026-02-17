#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Στο 3,75 - 4,05% το εύρος επιτοκίου στο ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers

Ξεκινά αύριο η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της ναυτιλιακής του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ως 250 εκατ. ευρώ η έκδοση. Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια.

Δημοσιεύθηκε: 17 Φεβρουαρίου 2026 - 15:31

Από αύριο, Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 30 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers, του Βαγγέλη Μαρινάκη

Το μέγεθος της έκδοσης αναμένεται από 200 ως 250 εκατ. ευρώ ενώ η διάρκειά του θα είναι επταετής, με κάθε ομολογία να έχει ονομαστική αξία 1.000 ευρώ. 

Το ομόλογο αναμένεται να τεθεί σε διαπραγμάτευση στην κατηγορία των τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου.

Η διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,75% - 4,05%. Το τελικό επιτόκιο θα καυθοριστεί μέσω Η.ΒΙ.Π. και θα ανακοιβνωθεί μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς ενώ η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο, όπως ενημερώνει η Beta Securities. 

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης τα έσοδα για την εκδότρια θα φτάσουν, αφαιρουμένων των εξόδων, τα 242,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

  1. Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου €152,0 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 έως την ημερομηνία αποπληρωμής του σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC.
  2. Ποσοστό 28,9%, ήτοι ποσό περίπου 70,0 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας.
  3. Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.

 

