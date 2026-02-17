Bally’s Intralot: Αγορά 750.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,985 ευρώ

#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Συνολικά η Bally’s Intralot κατέχει 7.611.691 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,408% του συνόλου των μετοχών της.

Δημοσιεύθηκε: 17 Φεβρουαρίου 2026 - 19:14

Η «Bally’s Intralot» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη την 17/2/2026 σε αγορά 750.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,985964 ευρώ και συνολική αξία 739.472,81 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Bally’s Intralot κατέχει 7.611.691 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,408% του συνόλου των μετοχών της.

