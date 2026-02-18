Χρηματιστήριο: Οι μεγάλες απώλειες και οι ευκαιρίες μετά την 3ήμερη πτώση

Με τους πωλητές να διατηρούν τον έλεγχο ολοκληρώθηκε η τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης, που προερχόταν από δύο διορθωτικές συνεδριάσεις με αθροιστικές απώλειες 3,24%, διεύρυνε την υποχώρηση στο 4,34% σε επίπεδο τριημέρου, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει πλέον σωρευτικές απώλειες 6,48%.

Η διόρθωση αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στις αποστάσεις από τα υψηλά έτους, με αρκετούς δεικτοβαρείς τίτλους να καταγράφουν διψήφιες αποκλίσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η απόσταση από τα υψηλά θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως πιθανή ευκαιρία αγοράς, για όσους έχασαν την προηγούμενη κίνηση, ειδικά σε περιπτώσεις που οι εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για υψηλότερα επίπεδα τιμής.

Πάντα υπάρχει βέβαια και το ρίσκο περαιτέρω διόρθωσης, ωστόσο το γνωστό χρηματιστηριακό ρητό λέει πως όταν σου αρέσουν τα στοιχεία μιας μετοχής «είναι ανώφελο να θέλεις να αγοράσεις στο τέλος της πτώσης» όπως και το να θέλεις να πουλήσεις μόνο στη κορυφή της ανόδου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η Metlen έκλεισε στα 35,78 ευρώ, με απόσταση 24,96% από το υψηλό έτους. Η Alpha Bank διαμορφώθηκε στα 3,72 ευρώ, απέχοντας 17,13% από τα φετινά υψηλά, ενώ η Εθνική Τράπεζα στα 14 ευρώ κινείται 12,53% χαμηλότερα. Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στα 8,07 ευρώ (-10,23% από το υψηλό έτους) και η Eurobank στα 3,907 ευρώ (-11,04%).

Ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε στα 15,90 ευρώ, με απόσταση 16,45% από το υψηλό έτους και κλείσιμο σε χαμηλά 13 μηνών. Η Jumbo στα 24,80 ευρώ απέχει 13,59%, ενώ η ΔΕΗ στα 18,51 ευρώ βρίσκεται 9,97% χαμηλότερα.

Στον ευρύτερο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 34,04 ευρώ (-9,42% από το υψηλό έτους), η Ελλάκτωρ στο 1,30 ευρώ (-14,25%), η ElvalHalcor στα 4,415 ευρώ (-12,92%), η Motor Oil στα 34,80 ευρώ (-13,59%), ενώ η HELLENiQ Energy στα 8,89 ευρώ κινείται 6,08% κάτω από το υψηλό έτους.

Ακόμη και τίτλοι με ισχυρή μεσοπρόθεσμη εικόνα εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις: η Cenergy στα 9,24 ευρώ (-6,29%), η Lamda Development στα 7,03 ευρώ (-9,41%), η Aegean στα 14,20 ευρώ (-7,55%), η ΟΛΠ στα 38,10 ευρώ (-7,30%) και ο ΟΛΘ στα 36,50 ευρώ (-5,93%).

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και στις επικαιροποιήσεις προοπτικών από τις διοικήσεις, κυρίως των τραπεζών, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό εάν η αγορά θα κινηθεί στη συνέχεια ανοδικά ή εάν θα υπάρξει νέα διορθωτική κίνηση.