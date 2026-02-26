#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
CNL Capital: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €800.000

Το ομόλογο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

CNL Capital: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €800.000

Δημοσιεύθηκε: 26 Φεβρουαρίου 2026 - 17:51

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 25/02/2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στις 26/02/2026 στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού €800.000,00, συνολικής διάρκειας 12 μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

