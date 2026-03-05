#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΔΑΑ: Αναβαθμίζει τη σύσταση η Barclays, νέα τιμή-στόχος

O οίκος αναβαθμίζει τη σύσταση για τη μετοχή σε equalweight από underweight.

Δημοσιεύθηκε: 5 Μαρτίου 2026 - 09:02

Σε equalweight από underweight αναβαθμίζει τη σύσταση για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών η Barclays. 

Παράλληλα, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 10,2 από 10,1 ευρώ, με τον τίτλο ωστόσο να διαπραγματεύεται ήδη σε υψηλότερα επίπεδα, στα 10,66 ευρώ με βάση το χθεσινό κλείσιμο. 

