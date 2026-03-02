Νεόδμητες κατοικίες: Φρενάρουν για πρώτη φορά οι τιμές

Σταθεροποίηση των τιμών παρατηρείται στα νεόδμητα διαμερίσματα τους πρώτους δύο μήνες του 2026, με οριακή μείωση να καταγράφεται στη Βούλα και το Μαρούσι, σύμφωνα με στοιχεία που ετοίμασε η Prosperty για το Euro2day.gr.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφορά της αγοράς στα τέλη Φεβρουαρίου, ο αριθμός υποχωρεί κατά 12% σε σχέση με το 2025, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις επιλογές που έχουν οι αγοραστές.

Φρένο στην άνοδο των τιμών

Στο μέτωπο των τιμών, φαίνεται να κάνει παύση η αγορά, ειδικά για όσους έχουν «βαθιές τσέπες». Συγκεκριμένα, στη Βούλα υποχώρησε κατά 0,37% η μέση ζητούμενη τιμή των νεόδμητων στα 8.136 ανα τ.μ. στα τέλη Φεβρουαρίου, από τα 8.166 ανά τ.μ. στο τέλος του 2025. Μια παρόμοια εικόνα εμφανίζεται στο Μαρούσι, όπου η τιμή κινήθηκε πτωτικά κατά 0,25% στα 4.852 ευρώ ανά τ.μ. από τα 4.864 ευρώ ανά τ.μ. προηγουμένως.

Πρόκειται βέβαια για ανεπαίσθητη διόρθωση, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν μια αγορά που αναζητά νέες ισορροπίες μετά το ράλι τιμών των τελευταίων ετών και τις αυξήσεις στις τιμές των οικοδομικών υλικών. Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά σημειώνουν επιβράδυνση, όμως, στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία με αύξηση κατά 2,3% τον Ιανουάριο, συμβαδίζοντας περίπου με τον πληθωρισμό.

Στις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας, οι αυξήσεις τιμών στα νεόδμητα ακίνητα κυμαίνονται από +0,3% έως +0,85%. Από την αρχή της νέας χρονιάς, οι τιμές στο Παλαιό Φάληρο ενισχύθηκαν κατά 0,85% στα 5.133 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στη Γλυφάδα υπήρξε αύξηση κατά 0,84% στα 7.471 ευρώ ανά τ.μ.

Λιγότερες επιλογές

Αν και αποδυναμώνεται η ανοδική δυναμική στις τιμές, η προσφορά των ακινήτων επίσης μειώνεται. Σύμφωνα με στοιχεία από το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, καταγράφονται συνολικά 148.194 οικιστικά ακίνητα προς πώληση, έναντι των 168.177 κατοικιών το 2025. Από αυτά που διατίθενται προς πώληση, τα 33.712 (22.74%) είναι ανακαινισμένα ενώ τα 18.886 (12,74%) είναι νεόδμητα.

Στις νέες κατοικίες, τα στοιχεία παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Στον αριθμό των νεόδμητων παρουσιάζεται μείωση μέχρι και 13,5% σε όλες τις περιοχές που ανήκουν στο Top 10 της Prosperty.

Ένα χρόνο μετά το «πάγωμα» της οικοδομικής αγοράς που προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το μπόνους δόμησης, βλέπουμε ότι η προσφορά μειώνεται σε όλες τις περιοχές.

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στο Παλαιό Φάληρο (-13,5% στα 543), στο Περιστέρι (-11,8% στα 315), στο Μαρούσι (-11% στα 453) και στον Άλιμο (-10,5% στα 630).