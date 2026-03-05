Η Bofa «ψηφίζει» Ελλάδα αλλά φοβάται τη Μέση Ανατολή

Ισχυρό ξεκίνημα για τις αγορές της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) καταγράφει η Bank of America, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της περιοχής.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο ανατροπής του θετικού επενδυτικού κλίματος, ειδικά εάν η σύγκρουση παραταθεί και οδηγήσει σε άνοδο των ενεργειακών τιμών.

Σύμφωνα με την έκθεση της BofA με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2026 και τίτλο “South Africa at the top before the storm”, οι εισροές κεφαλαίων στις αγορές της περιοχής έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μιας απότομης διόρθωσης, σε περίπτωση επιδείνωσης του γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Η έκθεση της Bank of America αναφέρεται και σε συγκεκριμένες ελληνικές μετοχές που παρακολουθούν οι διεθνείς επενδυτές στην περιοχή EEMEA. Στο ποσοτικό μοντέλο της τράπεζας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η ΔΕΗ, η οποία εμφανίζεται στο screening της BofA λόγω ισχυρής δυναμικής κερδών, ελκυστικής μερισματικής απόδοσης και θετικού momentum στις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, στο ελληνικό ταμπλό οι διεθνείς επενδυτές εστιάζουν κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, με τις μετοχές της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς να αποτελούν βασικούς μοχλούς της ανόδου της αγοράς τα τελευταία χρόνια, χάρη στην ισχυρή κερδοφορία, τις υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων και τις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους.

Ελλάδα στις κορυφαίες αγορές της περιοχής

Στο μοντέλο αξιολόγησης αγορών της Bank of America, η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της περιοχής, πίσω μόνο από τη Νότια Αφρική και μπροστά από οικονομίες όπως η Αίγυπτος, η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Η κατάταξη βασίζεται σε έξι βασικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων:

αποτιμήσεις

ιστορική σύγκριση αποτιμήσεων

προοπτικές αύξησης κερδών

momentum κερδών

μερισματικές αποδόσεις

τοποθετήσεις των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Η ελληνική αγορά συγκεντρώνει ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, κυρίως λόγω των ελκυστικών αποτιμήσεων, της ισχυρής μερισματικής απόδοσης και της βελτίωσης στις εκτιμήσεις κερδοφορίας.

Υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου παρά τις εισροές στις ελληνικές μετοχές

Ένα ακόμη στοιχείο που υπογραμμίζει η BofA είναι το υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου (equity risk premium) που προσφέρει η ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας, το equity risk premium στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στο 10%, επίπεδο που την τοποθετεί μεταξύ των υψηλότερων στις αναδυόμενες αγορές, μετά την Τουρκία και την Κορέα. Το στοιχείο αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές αποζημιώνονται με υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Παράλληλα, η αγορά εμφανίζει μερισματική απόδοση περίπου 4,6% και προσδοκώμενη αύξηση κερδών περίπου 9,5%.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι αγορές της περιοχής EEMEA κατέγραψαν εξαιρετικά ισχυρές εισροές κεφαλαίων στις αρχές του 2026. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο, οι εισροές έφτασαν σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το ήδη ισχυρό επίπεδο του Ιανουαρίου. Όλες οι αγορές της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, κατέγραψαν σταθερή ροή κεφαλαίων χωρίς σημαντικές διακοπές. Η δυναμική αυτή αντανακλά την αισιοδοξία των διεθνών επενδυτών για τις προοπτικές των αναδυόμενων αγορών.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος

Παρά τη θετική εικόνα, η Bank of America προειδοποιεί ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας.

Όπως σημειώνει η έκθεση, οι αγορές εισήλθαν στη νέα κρίση του Κόλπου σε μια περίοδο έντονης επενδυτικής αισιοδοξίας και ισχυρών τοποθετήσεων. Αυτό σημαίνει ότι αν οι επενδυτές αλλάξουν στάση λόγω ανόδου των ενεργειακών τιμών ή φόβων για στασιμοπληθωρισμό, υπάρχει ο κίνδυνος ταχείας αποεπένδυσης από τις αναδυόμενες αγορές.

Το βασικό σενάριο της BofA είναι ότι η διάρκεια της κρίσης θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τις αγορές.

Σύντομη σύγκρουση θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τη θετική στάση των επενδυτών προς τις αναδυόμενες αγορές.

Παρατεταμένη κρίση, αντίθετα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των ενεργειακών τιμών και αυξημένο κίνδυνο παγκόσμιου στασιμοπληθωρισμού.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η BofA σημειώνει ότι οι αγορές της περιοχής εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Η Τουρκία εμφανίζεται ως η φθηνότερη αγορά με βάση τον δείκτη P/BV, ενώ άλλες χώρες εμφανίζουν ελκυστικές αποτιμήσεις σε διαφορετικούς δείκτες όπως EV/EBITDA ή EV/Sales.

Για την Ελλάδα, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με την ιστορική τους πορεία, αν και σε ορισμένους δείκτες βρίσκονται ήδη πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική άνοδο της αγοράς τα τελευταία χρόνια.