BofA: Ποιες μετοχές αντέχουν καλύτερα σε σοκ πετρελαίου και αερίου

Οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές, με πρόσφατη ανάλυση ποσοτικής στρατηγικής της Bank of America να εξετάζει ποιες μετοχές εμφανίζουν την πιο σταθερή υπεραπόδοση ή υστέρηση μετά από απότομα σοκ στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι επιπτώσεις των ενεργειακών σοκ στις αγορές

Σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίστηκαν συνολικά 19 σοκ στην τιμή του πετρελαίου, δηλαδή περιπτώσεις όπου η τιμή αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 10% μέσα σε μία ημέρα, καθώς και 15 σοκ στο φυσικό αέριο, όταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα σημείωσαν ημερήσια άνοδο άνω του 15%.

Μετά από τέτοια γεγονότα, ο δείκτης MSCI Europe τείνει ιστορικά να καταγράφει άνοδο περίπου 2,3% σε ορίζοντα ενός μήνα και περίπου 2% σε ορίζοντα τριών και έξι μηνών, με πιθανότητα θετικής απόδοσης κοντά στο 70%.

Σε περιόδους ενεργειακών σοκ, η ηγεσία της αγοράς μετατοπίζεται συνήθως προς πιο αμυντικού χαρακτήρα επενδύσεις. Οι μετοχές υψηλής ποιότητας εμφανίζουν την πιο σταθερή υπεραπόδοση τόσο μετά από σοκ στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο, ενώ ο τραπεζικός κλάδος παρουσιάζει συχνότερα υστέρηση.

Επιβράδυνση των υποβαθμίσεων εκτιμήσεων στην Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου παρατηρήθηκαν σημάδια βελτίωσης στις αναθεωρήσεις εκτιμήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ο δείκτης αναθεώρησης πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 0,66, ενώ οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τα μερίσματα (DPS) ενισχύθηκαν στο 0,70 και 0,95 αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για επενδύσεις κεφαλαίου (capex) και αποθέματα εμφάνισαν μικρή βελτίωση, ενώ οι στόχοι τιμών και οι ανακοινώσεις επαναγοράς μετοχών υποχώρησαν ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα που υποδηλώνουν καθαρές αναβαθμίσεις.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στις εκτιμήσεις για καθαρό χρέος, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εταιρείες ενδέχεται να αυξάνουν τη μόχλευσή τους.

Εισροές κεφαλαίων στα ευρωπαϊκά funds

Τα επενδυτικά κεφάλαια που επικεντρώνονται στην Ευρώπη κατέγραψαν εισροές ύψους 3,16 δισ. δολαρίων την τελευταία εβδομάδα. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται κυρίως στα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία προσέλκυσαν 3,57 δισ. δολάρια για 16η συνεχόμενη εβδομάδα.

Αντίθετα, τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια συνέχισαν να καταγράφουν εκροές, που ανήλθαν σε περίπου 410 εκατ. δολάρια, συνεχίζοντας ένα σερί 28 εβδομάδων εκροών.

Οι χώρες με τις καλύτερες και χειρότερες επιδόσεις

Σε επίπεδο χωρών, η Ισπανία διατήρησε την πρωτοκαθεδρία, εμφανίζοντας ισχυρούς δείκτες αναθεώρησης για μερίσματα, αποθέματα, επενδύσεις και διανομές προς τους μετόχους.

Αντίθετα, η Σουηδία κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση, παρουσιάζοντας χαμηλούς δείκτες σχεδόν σε όλες τις βασικές κατηγορίες και επιδείνωση των εκτιμήσεων κατά τη διάρκεια του μήνα. Η Ελβετία ηγήθηκε των εισροών κεφαλαίων με περίπου 310 εκατ. δολάρια, ενώ η Σουηδία κατέγραψε τις μεγαλύτερες εκροές, ύψους περίπου 240 εκατ. δολαρίων.

Ποιοι κλάδοι ξεχωρίζουν

Ο τεχνολογικός κλάδος βρέθηκε στην κορυφή, με τις καλύτερες αναθεωρήσεις εκτιμήσεων για κέρδη, μερίσματα και αποθέματα, καθώς και θετικές μεταβολές σε μηνιαία βάση.

Στον αντίποδα, ο κλάδος των καταναλωτικών βασικών αγαθών (Staples) βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο, με αδύναμους δείκτες για πωλήσεις, κέρδη και μερίσματα, καθώς και επιδείνωση στις επαναγορές μετοχών.

Σε επίπεδο ροών κεφαλαίων, τα βιομηχανικά χαρτιά προσέλκυσαν τα περισσότερα κεφάλαια, με εισροές περίπου 700 εκατ. δολαρίων, ενώ ο χρηματοπιστωτικός κλάδος κατέγραψε εκροές περίπου 140 εκατ. δολαρίων.

Ποια επενδυτικά στυλ κυριαρχούν

Ανάμεσα στα επενδυτικά στυλ, το Price Momentum κυριάρχησε στις περισσότερες κατηγορίες αναθεώρησης εκτιμήσεων, με εξαίρεση τις επαναγορές μετοχών και το καθαρό χρέος.

Αντίθετα, το επενδυτικό στυλ High Quality εμφάνισε τις πιο αδύναμες επιδόσεις, με αυξημένες αναθεωρήσεις στο καθαρό χρέος και πιο αδύναμες προβλέψεις για πωλήσεις και επαναγορές.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης ηγήθηκαν των εισροών κεφαλαίων, προσελκύοντας περίπου 3,08 δισ. δολάρια, ενώ οι μετοχές υψηλού ρίσκου κατέγραψαν εκροές περίπου 270 εκατ. δολαρίων.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν ανθεκτικές ακόμη και σε περιόδους ενεργειακών αναταράξεων, με τους επενδυτές να στρέφονται περισσότερο σε αμυντικούς κλάδους και μετοχές υψηλής ποιότητας όταν αυξάνεται η αβεβαιότητα.