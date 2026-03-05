#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Φεβρουάριο

Πρώτη τερμάτισε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ τόσο στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές του Φεβρουαρίου όσο και στο 2μηνο.

Δημοσιεύθηκε: 5 Μαρτίου 2026 - 22:25

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Φεβρουάριο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 24,31%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (17,59%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (10,66%).

Ακολουθούν οι Alpha Finance (7,71%), Εθνική Χρηματιστηριακή (7,57%), UBS Europe (6,93%), και η Optima Bank (5,84%)

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι BofA Securities (5,83%), Citigroup Global (3,67%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,30%).

Αντίστοιχα, στο πρώτο 2μηνο του 2026, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 26,73%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 15,35% και τρίτη η Alpha Finance με 10,73%.

Τέλος ακολουθούν οι Euroxx Χρηματιστηριακή (10,72%), Εθνική Χρηματιστηριακή (7,09%), UBS Europe (6,25%), Optima Bank (5,59%), BofA Securities (5,24%), Citigroup Global Markets Europe (3,25%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,19%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Φεβρουάριο και στο πρώτο 2μηνο του 2026, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

