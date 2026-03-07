Χάσμα αποδόσεων για τα «βαριά χαρτιά» του Χρηματιστηρίου

Ισχυρές πιέσεις κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί αισθητά, την ίδια στιγμή που στο ταμπλό διαμορφώνεται πλέον έντονη διαφοροποίηση στις αποδόσεις των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης και των τραπεζών από την αρχή του 2026.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.122,60 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες 6,81%, ενώ ο FTSE/ΧΑ 25 υποχώρησε κατά 7,07% και ο δείκτης FTSE Mid Cap κατά 4,28%. Παρά τη διόρθωση, η συνολική απόδοση του Γενικού Δείκτη από την αρχή του έτους παραμένει οριακά θετική.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η υποχώρηση συνοδεύτηκε από αισθητά χαμηλότερο τζίρο –τον χαμηλότερο των τελευταίων έξι συνεδριάσεων– στοιχείο που υποδηλώνει ότι η πτώση δεν οφείλεται μόνο σε επιθετικές πωλήσεις, αλλά και στην εμφανή υποχώρηση της αγοραστικής διάθεσης.

Το χάσμα

Πέρα από τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, η εικόνα του ταμπλό αποτυπώνει πλέον μια έντονη διαφοροποίηση στις αποδόσεις των τίτλων υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης κεφαλαιοποίησης από την αρχή του έτους.

Στην κορυφή των αποδόσεων βρίσκονται μετοχές όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία καταγράφει άνοδο 35,6%, η Cenergy με κέρδη 28,4%, καθώς και η ΚΡΙ-ΚΡΙ με άνοδο 20%. Θετική είναι επίσης η εικόνα για τις Motor Oil και Coca-Cola HBC, που ενισχύονται περίπου κατά 16%-17%, ενώ διψήφια κέρδη διατηρούν και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια με κέρδη 10,8%.

Στον αντίποδα, αρκετοί τίτλοι εμφανίζουν σημαντικές απώλειες από την αρχή του έτους. Η Metlen υποχωρεί κατά 21,5%, η Aegean κατά 18,8%, ενώ σε αρνητικό έδαφος είναι επίσης οι Lamda Development (-10,1%), Quest (-10,6%), ΤΙΤΑΝ (-11,4%) και ΔΕΗ (-4,9%).

Μεικτή εικόνα στις τράπεζες

Παρόμοια διαφοροποίηση παρατηρείται και στον τραπεζικό κλάδο. Η Τράπεζα Πειραιώς καταγράφει άνοδο περίπου 6% από την αρχή του 2026, ενώ θετική πορεία εμφανίζει και η Eurobank με κέρδη 4,3%. Αντίθετα, η Alpha Bank εμφανίζει απώλειες περίπου 4,1%, ενώ η Εθνική Τράπεζα κινείται οριακά χαμηλότερα με πτώση 0,4%.

Ξεχωρίζει επίσης η πορεία της Optima Bank, η οποία εμφανίζει άνοδο 10,8% από την αρχή του έτους. Τα κέρδη ψαλιδίστηκαν καθώς την Παρασκευή υποχώρησε 6,15%

Κομβικά τεχνικά επίπεδα

Όπως εξηγεί η Beta Securities, τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης χρειάστηκε να υποχωρήσει έως τις 2.064 μονάδες, σε απόσταση αναπνοής από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, πριν αντιδράσει μέχρι τις 2.213 μονάδες.

Η αντίδραση αυτή ήρθε μετά την είσοδο των ταλαντωτών σε υπερπωλημένες ζώνες, ωστόσο δεν είχε διάρκεια και ο δείκτης επέστρεψε προς τις 2.100 μονάδες.

Για τους αγοραστές, το βασικό ζητούμενο είναι η διατήρηση του δείκτη πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών, που βρίσκεται κοντά στις 2.050 μονάδες. Ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση του επιπέδου αυτού θα μπορούσε να ανοίξει περιθώριο υποχώρησης προς τις 1.920 μονάδες.

Αντίθετα, για να επανέλθει η ανοδική δυναμική, η αγορά θα πρέπει να κινηθεί πάνω από την περιοχή των 2.230 μονάδων, εξέλιξη που θα απαιτήσει σαφώς αυξημένο συναλλακτικό ενδιαφέρον, σημειώνει η χρηματιστηριακή.