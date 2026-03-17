Η Metlen, οι short και τα «χούγια» στο Λονδίνο

Η παρουσία short θέσεων στη μετοχή της Metlen στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έχει προσελκύσει την προσοχή της αγοράς, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο αυτό εντάσσεται πλήρως στη φυσιολογία της βρετανικής αγοράς και δεν αποτελεί κάτι ασυνήθιστο για εταιρείες που διαπραγματεύονται στο London Stock Exchange.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν σήμερα περίπου 200 εισηγμένες εταιρείες που έχουν τουλάχιστον μία disclosed net short θέση άνω του 0,5%. Στο πλαίσιο αυτό, η Μetlen κατατάσσεται σχετικά χαμηλά στη σχετική λίστα. Με συνολικό disclosed net short position 1,95%, βρίσκεται στην 77η θέση, όταν ο μέσος όρος των εταιρειών φθάνει στο 2,14%, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις εταιρειών με διψήφια ποσοστά short.

Αν η σύγκριση περιοριστεί στις εταιρείες του FTSE 100, η εικόνα παραμένει παρόμοια. Από τις εταιρείες του δείκτη, 46 έχουν disclosed net short position, με τη Metlen να βρίσκεται στην 21η θέση, και πάλι με ποσοστό 1,95%, όταν ο μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου στο 2%. Με άλλα λόγια, η μετοχή της ελληνικής εταιρείας βρίσκεται πολύ κοντά στον μέσο όρο της αγοράς και σε κάθε περίπτωση μακριά από τα υψηλότερα επίπεδα short interest που παρατηρούνται σε άλλες εισηγμένες.

Βεβαίως, πέρα από τα disclosed positions υπάρχουν και άλλες θέσεις που δεν δημοσιοποιούνται λόγω των κανόνων διαφάνειας, όμως ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη αυτή την παράμετρο, οι πληροφορίες που υπάρχουν για τη Μetlen και για συγκρίσιμες εταιρείες δείχνουν ότι το επίπεδο των short θέσεων είναι σχετικά αυξημένο αλλά όχι υπερβολικό, ιδιαίτερα για μια μετοχή που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών επενδυτών.

Σε κάθε περίπτωση, το short selling αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρουσία short θέσεων δεν εκλαμβάνεται ως αρνητικό στοιχείο, αλλά αντίθετα θεωρείται ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών. Η περίπτωση της Metlen είναι ενδεικτική: μετά το relisting στο Λονδίνο, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της μετοχής έχει αυξηθεί σημαντικά και διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 25 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 8 εκατ. ευρώ το 2024. Το επίπεδο αυτό τη φέρνει σε άμεση σύγκριση με διεθνείς εταιρείες εξόρυξης όπως οι Fresnillo και Antofagasta, οι οποίες διαθέτουν κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα funds που έχουν ανακοινώσει ότι διατηρούν short θέσεις στη Metlen δεν αποτελούν μεμονωμένη περίπτωση. Πρόκειται για διεθνείς επενδυτικούς οίκους που διατηρούν αντίστοιχες θέσεις σε πολλές εταιρείες και είναι γνωστοί για τις long/short στρατηγικές που εφαρμόζουν. Στην πράξη, οι επενδυτές αυτοί έχουν δανειστεί μετοχές και τις έχουν πουλήσει, έχοντας την υποχρέωση σε μεταγενέστερο χρόνο να τις αγοράσουν εκ νέου και να τις επιστρέψουν στον δανειστή.

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι short θέσεις αποτελούν μέρος μιας relative value strategy, δηλαδή μιας στρατηγικής που βασίζεται στη σύγκριση αποτιμήσεων μεταξύ εταιρειών ή αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, ένας επενδυτής μπορεί να διατηρεί ταυτόχρονα long θέση σε μια μετοχή και short σε μια άλλη, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θεωρεί ότι η πρώτη θα υποχωρήσει. Αντίστοιχα, short θέσεις μπορεί να αποτελούν μέρος στρατηγικών hedging ή να συνδέονται με κινήσεις που σχετίζονται με δείκτες.

Τα χαρακτηριστικά της Μetlen την καθιστούν μάλιστα ιδιαίτερα κατάλληλη για τέτοιες στρατηγικές. Η εταιρεία έχει παρουσία σε διαφορετικούς κλάδους, συμμετέχει σε διεθνείς δείκτες, διαθέτει dual listing σε Αθήνα και Λονδίνο και χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που προσελκύουν μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια και επενδυτικές στρατηγικές.

Συνεπώς, η ύπαρξη short θέσεων στη Metlen θα πρέπει να ιδωθεί κυρίως μέσα από το πρίσμα της λειτουργίας της αγοράς του Λονδίνου. Το short selling αποτελεί μέρος της κανονικής δραστηριότητας της αγοράς και δεν συνιστά από μόνο του ένδειξη για την πορεία μιας μετοχής. Τελικά, η αποτίμηση και η μακροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας εξακολουθούν να καθορίζονται από τα θεμελιώδη μεγέθη της, όπως η εξέλιξη της κερδοφορίας, η ισχύς του ισολογισμού και οι προοπτικές ανάπτυξης.