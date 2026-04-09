Metlen: Πώς είδε τα αποτελέσματα 2025 η NBG, στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

Σε μια χρονιά έντονων προκλήσεων, η Metlen κατέγραψε σημαντική υποχώρηση επιδόσεων το 2025, χωρίς ωστόσο να διαταράσσεται η επενδυτική εμπιστοσύνη, σημειώνει η NBG Securities η οποία διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή και σύσταση «outperform», τοποθετώντας την τιμή-στόχο στα 58 ευρώ και προβλέποντας ισχυρή ανάκαμψη το 2026.

Οπως επισημαίνει, τα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης κινήθηκαν εντός των εκτιμήσεων, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 753 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 30% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας την πρόσφατη προειδοποίηση κερδών. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 49% στα 314 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλότερης φορολογίας από την αναμενόμενη.

Παρά την εικόνα αυτή, σημειώνει η χρηματιστηριακή, η πραγματική δυναμική του ομίλου αποτυπώνεται καλύτερα αν εξαιρεθούν οι έκτακτοι παράγοντες. Οι επιδόσεις επηρεάστηκαν ουσιαστικά από απρόβλεπτες δυσκολίες στην εκτέλεση έργων, ενώ χωρίς τις σχετικές ζημιές, τα EBITDA θα είχαν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο τομέας Μετάλλων σημείωσε πτώση κερδοφορίας κατά 24%, κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά τη μετάβαση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πίεση στον τομέα Ενέργειας, όπου τα EBITDA μειώθηκαν κατά 41%, εξαιτίας ζημιών στη μονάδα MPP και καθυστερήσεων στο asset rotation. Ωστόσο, επιμέρους δραστηριότητες εμφάνισαν ανθεκτικότητα: η κερδοφορία από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 45%, ενώ η πλήρως καθετοποιημένη ενεργειακή δραστηριότητα παρέμεινε σχεδόν σταθερή (-2%).

Αντίθετα, ο τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων αποτέλεσε θετική έκπληξη, με τα EBITDA να διπλασιάζονται στα 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του ομίλου.

Σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ (ή 3,1 φορές τα EBITDA), παρά τις υψηλές επενδύσεις ύψους 688 εκατ. ευρώ. Το προτεινόμενο μέρισμα διαμορφώνεται στο 1 ευρώ ανά μετοχή, υψηλότερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα επιστρέψει στην αναπτυξιακή της τροχιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις. Ο πρόεδρος του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε ότι η Metlen είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να διαχειριστεί τη μεταβλητότητα, χαρακτηρίζοντας το 2026 ως έτος «εξυγίανσης και χρηματοοικονομικής πειθαρχίας».

Η NBG Securities συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση, θεωρώντας ότι η κάμψη του 2025 ήταν προσωρινή και οφείλεται κυρίως σε ζημιές άνω των 250 εκατ. ευρώ από τρία έργα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία. Για το 2026 προβλέπει ισχυρή ανάκαμψη της κερδοφορίας, με EBITDA στα 1,1 δισ. ευρώ (+49%), στηριζόμενη σε ευνοϊκές τάσεις της αγοράς, όπως οι υψηλότερες τιμές αλουμινίου και η μεταβλητότητα στην ενέργεια, αλλά και στη βελτίωση των βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου.