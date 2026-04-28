Υ/ΚΝΟΤ: Από 29 Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Υ/ΚΝΟΤ Invest A.E.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

(α) την 28.04.2026 η EURONEXT Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 30.380.640 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.03.2026 (η «ΕΓΣ») σε συνδυασμό με την από 26.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την ως άνω απόφαση της ΕΓΣ (η «Αύξηση»), και

(β) την 29.04.2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 30.380.640 Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της EURONEXT Athens (ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά κεφάλαια ύψους €22.785.480 που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €912.000 περίπου, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του από 27.03.2026 Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 22.785.480€ διαιρούμενο σε 37.975.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60€ η κάθε μία.