Allwyn: Ναι στο Scrip Option είπαν 3.172 μέτοχοι

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε σχέση με την ειδική διανομή των €0,80 ανά κοινή μετοχή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 2026 (η «Ειδική Διανομή»), 3.172 μέτοχοι επέλεξαν την επανεπένδυση (Scrip Option) αντιπροσωπεύοντας 42.037.303 μετοχές.
Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο 25% της ελεύθερης διασποράς και στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.
Ως αποτέλεσμα της επανεπένδυσης, τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026, θα εκδοθούν 2.494.811 νέες κοινές μετοχές που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens) και το υπόλοιπο της Ειδικής Διανομής θα καταβληθεί σε μετρητά στους δικαιούχους.