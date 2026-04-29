JP Morgan: Εισροές $1 δισ. στο ΧΑ από την αναβάθμιση της Stoxx

Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον STOXX σε ανεπτυγμένη αγορά από τις 22 Σεπτεμβρίου λειτουργεί ως νέος καταλύτης για τις ελληνικές μετοχές, με την JP Morgan να υπολογίζει παθητικές εισροές σχεδόν $1 δισ. και τις τράπεζες να απορροφούν σχεδόν το 90% αυτών των ροών.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η είσοδος των ελληνικών τραπεζών στον δείκτη STOXX Banks αποτελεί καθαρά θετική εξέλιξη, καθώς δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση σε μια περίοδο που η αγορά αναζητά νέους καταλύτες, ειδικά μετά τη μεταβλητότητα που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Οι εκτιμώμενες εισροές φθάνουν τα $957 εκατ., μέγεθος που αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ανάλυση, σε 3-5 φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών, κάτι που από μόνο του καθιστά το γεγονός επενδυτικά σημαντικό.

Η μεγάλη εικόνα είναι ακόμη πιο ευνοϊκή για τις τράπεζες, καθώς η JP Morgan βλέπει το story να μη στηρίζεται πλέον μόνο σε re-rating αλλά και σε ειδικά γεγονότα που δημιουργούν ροές κεφαλαίων.

Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με την αύξηση κεφαλαίου €4 δισ. της ΔΕΗ, με τον οίκο να σημειώνει ότι η ελληνική αγορά μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την εξωτερική ζήτηση.

Στους πίνακες αποτίμησης, η Ελλάδα εμφανίζεται στις 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη 12μήνου, με discount 23,5% έναντι των αναδυόμενων αγορών, ενώ οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται στις 9,1 φορές, πολύ κοντά στις 9,6 φορές των Euro Stoxx Banks. Η «έκπτωση» έναντι της Ευρώπης έχει περιοριστεί πλέον μόλις στο 5%, έναντι μέσου discount 17% τα δύο προηγούμενα χρόνια, κάτι που η JP Morgan θεωρεί ένδειξη ώριμου rerating.

Στο μέτωπο των μερισμάτων, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν απόδοση 5,4%, συγκρίσιμη με την Ευρώπη, στοιχείο που ενισχύει την επενδυτική τους ελκυστικότητα.

Η Eurobank, η Εθνική, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Βank αναμένεται να είναι οι βασικοί ωφελημένοι από τις εισροές, ενώ η ανάλυση διατηρεί θετική στάση και για τη μακροοικονομική εικόνα της χώρας, με ανάπτυξη υψηλότερη της Ευρωζώνης και πολιτική σταθερότητα.

Ο MSCI

Ωστόσο, η JP Morgan ξεχωρίζει σαφώς την υπόθεση STOXX από την επικείμενη αναβάθμιση της MSCI το 2027, για την οποία παραμένει επιφυλακτική. Αν και έξι ελληνικές μετοχές εκτιμάται ότι θα περάσουν στον MSCI Europe -Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ-, η τράπεζα υπολογίζει καθαρές εκροές $220 εκατ., καθώς οι εκροές από την έξοδο από τους EM δείκτες υπερβαίνουν τις νέες εισροές.

Κατά την JP Morgan, το κρίσιμο θέμα είναι ότι η Ελλάδα θα μετακινηθεί από αγορά όπου είχε βάρος άνω του 4% στον MSCI EMEA EM, σε μόλις 38 μονάδες βάσης στον MSCI Europe, κάτι που ενδέχεται να μειώσει την προσοχή των διεθνών επενδυτών. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης, ωστόσο, είναι ότι ο Σεπτέμβριος του 2026 φέρνει «ένα δισεκατομμύριο λόγους» για να είναι θετικοί οι επενδυτές για την Ελλάδα.