Pantelakis Securities: Εξαιρετικές οι επιδόσεις της Alter Ego Media

Δημοσιεύθηκε: 30 Απριλίου 2026 - 12:23

Αναμφίβολα μια εξαιρετική επίδοση σε όλα τα επίπεδα, σχολιάζει η Pantelakis Securities με αφορμή την ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών από την Alter Ego Media (AEM) για το 2025. Σημειώνεται ότι η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο τα 6,9 ευρώ με σύσταση overweight.

Υπενθυμίζει ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη για το 2025 αυξήθηκαν κατά 81% σε ετήσια βάση, στα €19,7 εκατ. από €10,9 εκατ. ένα έτος νωρίτερα, διαμορφούμενα κατά 8% υψηλότερα από την εκτίμηση των €18,3 εκατ.

Οπως σημειώνει, ενώ το EBITDA του ομίλου για το 2025 αυξήθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση στα €53,7 εκατ., η αύξηση του EBIT της AEM ήταν σαφώς εντονότερη, εκτινασσόμενη κατά 71% στα €29,2 εκατ. από €17,1 εκατ. στο FY24, παρά τη σύγκριση με την περσινή αύξηση κατά 2,1 φορές.

Για ακόμη μία φορά, δεν μπορεί να υπογραμμιστεί επαρκώς η σημασία της λειτουργικής μόχλευσης, η οποία «λειτούργησε καταλυτικά» στη διεύρυνση του περιθωρίου EBIT κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 20,8% (έναντι εκτίμησης 19,8%), επίπεδα που απέχουν σημαντικά από το 7,5% του FY23.

