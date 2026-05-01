Εισηγμένες: Ο χάρτης των αποτελεσμάτων 2025 [πίνακας]

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν οι οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών το 2025, παρά το γεγονός ότι είχαν να αναμετρηθούν με την πολύ υψηλή βάση σύγκρισης της προηγούμενης χρονιάς.

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά τα τελευταία χρόνια, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι νέες εισαγωγές, τα κουρέματα υποχρεώσεων του παρελθόντος, αλλά και η αποχώρηση άλλων επιχειρήσεων με σοβαρά οικονομικά ζητήματα αποτελούν παράγοντες που έχουν αναβαθμίσει την εικόνα των ελληνικών εταιρειών και παράλληλα έχουν διευρύνει τις επιλογές που προσφέρει το Euronext Athens σε ιδιωτικά και θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Οι τράπεζες διέψευσαν τις προβλέψεις όσων πίστευαν ότι θα έβλεπαν τα κέρδη τους να υποχωρήσουν, καθώς κατάφεραν να ανακτήσουν από άλλες πηγές εσόδων τις όποιες απώλειες δημιουργήθηκαν από τη μείωση στα καθαρά τους επιτοκιακά περιθώρια.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι κλάδοι των κατασκευών (πχ ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Aktor Group, Avax), της πληροφορικής (πχ Profile, Performance Technologies, Real Consulting), των ακινήτων και του τουρισμού λόγω και των αυξημένων επενδύσεων που υλοποιήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σαφώς ικανοποιητική η πορεία των δύο διυλιστηρίων (Motor Oil, Hellenic Energy), ενώ αξιοσημείωτη ήταν η πολύ καλύτερη παρουσία του μεταλλουργικού κλάδου, με τον όμιλο Viohalco να καταγράψει ιστορικά υψηλές οικονομικές επιδόσεις, με τις εταιρείες διέλασης αλουμινίου (Βιοκαρπέτ, Αλουμύλ) να ανεβάζουν τις κερδοφορίες τους και με τις εισηγμένες του χάλυβα (Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ, Αφοί Κορδέλλου, Τζιρακιάν) να βελτιώνουν την εικόνα τους σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία (έχουν ξεκινήσει ικανοποιητικά και κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο).

Σε επίπεδο εταιρειών, πολλά «βαριά» χαρτιά συνέχισαν να κερδίζουν τις εντυπώσεις (πx Coca-Cola HBC, Viohalco, Cenergy, ΔΕΗ, Αεροπορία Αιγαίου, Sarantis), ενώ θετικότατες εντυπώσεις προκάλεσαν και αρκετές εισηγμένες χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, όπως πχ ο Παπουτσάνης, τα Πλαστικά Θράκης, η Europa Holdings, η Interlife, η Lavipharm, η AS Company, η Mevaco, η Flexopack, η Εβροφάρμα, η Moda Bagno, η Γενική Εμπορίου, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, κ.λπ.

Πρόσθετα στηρίγματα στη διαμόρφωση των περυσινών αποτελεσμάτων προέκυψαν επίσης από παράγοντες, όπως:

Η υποχώρηση των επιτοκίων σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που ελάφρυνε το κόστος χρηματοδότησης των εταιρειών. Η ανοδική πορεία των τιμών στην εγχώρια κτηματαγορά, η οποία επηρέασε τις εύλογες αξίες των ακινήτων των εισηγμένων εταιρειών. Η καλή πορεία των διεθνών κεφαλαιαγορών, η οποία οδήγησε σε κέρδη όσες εισηγμένες διέθεταν ισχυρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια και Η μεγάλη ελάφρυνση («κούρεμα») δανείων που έλαβε χώρα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα που είχαν ανακοινώσει μέχρι το βράδυ της 30ης Απριλίου 137 εισηγμένες εταιρείες (δεν περιλαμβάνονται Τράπεζα της Ελλάδος, Mezz και Alpha Trust Ανδρομέδα):

Η αθροιστική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 12,17 δισ. ευρώ και ήταν κατά 12,9% υψηλότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2024.

Τα κέρδη των εισηγμένων τραπεζών σημείωσαν άνοδο 11,8%, καθώς από τα 4,648 δισ. του 2024, σκαρφάλωσαν πέρυσι στα 5,2 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις μη τραπεζικές εισηγμένες εταιρείες, σε αθροιστική βάση ο κύκλος εργασιών ανέβηκε κατά 4,1%, το EBITDA κατά 8,3% και τα καθαρά κέρδη κατά 13,8%.

Από τις 137 εταιρείες, οι 118 έκλεισαν τη χρονιά με κέρδη και οι 19 υποχρεώθηκαν σε ζημίες .

36 εταιρείες στις 31/12/2025 διέθεταν θετικό καθαρό ταμείο. Πρόκειται για τις Alpha Real Estate Services, Alpha Trust, Alter Ego Media, AS Company, Centric, Europa Holdings, Interlife, Intracom, Jumbo, Medicon Hellas, Mevaco, Moda Bagno, Optronics, Performance Technologies, Profile, Quest Holdings, Sarantis, Softweb, TREK Development, Vidavo, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, Ελλάκτωρ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, European Innovation Solutions, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, Ίλυδα, Καρέλιας, Κέκρωψ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Μπλε Κέδρος, ΟΛΘ, ΟΛΠ, Πλαστικά Κρήτης και Τεχνική Ολυμπιακή.

Δύο εταιρείες εμφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια και ειδικότερα οι Βιοτέρ και Yalco.

14 εταιρείες μετέτρεψαν τα αρνητικά αποτελέσματα του 2024 σε κέρδη (turn around stories). Πρόκειται για τις Crediabank, Interwood-Ξυλεμπορία, Αφοί Κορδέλλου, Μουζάκης, Doppler, Optronics, Vidavo, Δούρος, Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ, Βιοτέρ (λόγω έκτακτου κονδυλίου διαγραφής τόκων), Αγροτικός Οίκος Σπύρου (κούρεμα δανείων και προεξόφληση άτοκων υποχρεώσεων), Μπήτρος Συμμετοχών (κούρεμα δανείων), και Μύλοι Σαραντόπουλου (αναβαλλόμενη φορολογία).

Σε αρκετές περιπτώσεις εισηγμένων ομίλων, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά (άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά) από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, πράγμα που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από τους επενδυτές.

Οι εισηγμένες εμφάνισαν κατά μέσο όρο πολύ ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας. Στις τράπεζες ο μέσος δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν χαμηλότερος του 70%.

Με τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Euronext Athens να βρίσκεται στα 157 δισ. ευρώ και την αθροιστική κερδοφορία των εισηγμένων να διαμορφώνεται στα 12,1 δισ., προκύπτει ένας μέσος δείκτης P/E 12,9 φορές, ο οποίος γίνεται χαμηλότερος αν συνεκτιμηθεί η περίπτωση της Allwyn (η κεφαλαιοποίηση αφορά ολόκληρο τον όμιλο, ενώ τα κέρδη του 2025 μόνο τον ΟΠΑΠ).