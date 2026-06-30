Ελλάκτωρ: Διανομή υπόλοιπου καθαρού μερίσματος €0,0475/μετοχή

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») που συνήλθε στις 30.06.2026, ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού μερίσματος χρήσης 2025 ύψους €191,5 εκατ.

Επισημαίνεται ότι εκ του ποσού αυτού έχει ήδη διανεμηθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025 ποσό ύψους €174,1 εκατ. (καταβληθέν την 31.12.2025), ήτοι ποσό €0,50 ανά μετοχή (που αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό €0,475 ανά μετοχή).

Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο μικτό ποσό του μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε €17.409.600,25, προ της παρακράτησης φόρου και αντιστοιχεί σε μικτό ποσό €0,05 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 €0,0475 ανά μετοχή.

Οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος δεν δικαιούνται μέρισμα και το σχετικό ποσό θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών δικαιούχων μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του EURONEXT ATHENS.

Από την Δευτέρα, 20.07.2026 (ex-dividend date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο EURONEXT ATHENS χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2025.

Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 21.07.2026 (record date).

Η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 24.07.2026 (payment date), από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.» ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ALPHA BANK AE.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι: α) το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και β) μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.