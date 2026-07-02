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Επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ από την Profile

Σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της προχωρά η εισηγμένη. Στις 23 Ιουλίου πραγματοποιείται η έκτακτη Γενική Συνέλευση που καλείται να εγκρίνει τη διανομή.

Επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ από την Profile

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουλίου 2026 - 10:34

Σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή προχωρά η Profile, σε μια εξέλιξη για την οποία είχε προϊδεάσει η στήλη Χαμαιλέων

Η εταιρεία προχωρά σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Ιουλίου για την έγκριση της διανομής. 

Υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη έχει ήδη διανείμει μέρισμα ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή. 

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 199, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,24 Ευρώ (από 0,23 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ).

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,24 Ευρώ (από 0,47 Ευρώ σε 0,23 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

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