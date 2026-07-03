Αρνητικό ρεκόρ 24 ετών στις αγορές χρυσης λίρας

Η αναπάντεχη υποχώρηση που σημείωσε η τιμή του χρυσού, από τα συνεχόμενα ιστορικά υψηλά του α΄ τριμήνου 2026, αλλά και το συνεχιζόμενο υψηλό spread μεταξύ αγοράς και πώλησης της χρυσής λίρας που διατηρεί η Τράπεζα Ελλάδος, έκαναν ιδιαίτερα διστακτικούς τους “λάτρεις” του κίτρινου μετάλλου. Στην ίδια κατεύθυνση λειτούργησαν η άνοδος του δολαρίου αλλά και των αποδόσεων στην αγορά κρατικών ομολόγων

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το η.δ.τ. της 2/7/2026, η Κεντρική Τράπεζα αγόραζε την χρυσή λίρα στα 811,04 ευρώ και την πουλούσε στα 950,24 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς αγόραζε στα 812 ευρώ και πουλούσε στα 938 ευρώ. Σημειώνεται ότι χθες ο χρυσός βρίσκονταν στα 4.134 δολάρια η ουγγιά.

Από την άλλη, το σύνολο των αναλυτών συνεχίζει να εκτιμά ότι η υποχώρηση στις τιμές του χρυσού είναι πρόσκαιρη και ίσως ευκαιρία για σταδιακές τοποθετήσεις, καθώς όλοι οι παράγοντες που συνηγόρησαν για τα συνεχόμενα ιστορικά υψηλά, όπως οι αγορές από κεντρικές τράπεζες, αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο κρατικό χρέος, παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του World Gold Council για το 2026, “το 74% των κεντρικών τραπεζών θεωρεί ότι το ποσοστό των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων που διατηρείται σε δολάρια θα είναι χαμηλότερο μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ το μερίδιο του χρυσού αναμένεται να αυξηθεί.

Για την αγορά χρυσού, αυτή η μετατόπιση αποτελεί έναν σημαντικό και διαρκή παράγοντα ζήτησης, που λειτουργεί συχνά ως ‘αντίβαρο’ στις βραχυπρόθεσμες πιέσεις από τα επιτόκια, ή τις κινήσεις του δολαρίου.

Βραχυπρόθεσμα, η αγορά του χρυσού, πιθανότατα, θα παραμείνει ιδιαίτερα ευαίσθητη στα στοιχεία πληθωρισμού και στις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed. Μία νέα άνοδος των πραγματικών αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, ή μια σημαντική ενίσχυση του δολαρίου, θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Η πρόσφατη συνεδρίαση της Fed δημιούργησε έναν βραχυπρόθεσμο ‘αντίθετο άνεμο’ για τον χρυσό, χωρίς όμως να ανατρέψει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική του ιστορία. Τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, το υψηλό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ και η συνεχιζόμενη συσσώρευση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν τη θέση του πολύτιμου μετάλλου στα παγκόσμια επενδυτικά χαρτοφυλάκια”.

Από την άλλη, σε υποβάθμιση των προβλέψεων της για την τιμή του χρυσού, προχώρησε η Deutsche Bank, καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ και η επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο μειώνεται. Σύμφωνα με τον οίκο, η τιμή του χρυσού αναμένεται πλέον στα $4300 ανά ουγκιά για το γ' τρίμηνο 2026 και στα $4800 για το τελευταίο τρίμηνο.

Οι πιο επιφυλακτικές εκτιμήσεις της Deutsche Bank ακολούθησαν την κίνηση της Goldman Sachs, η οποία μείωσε την πρόβλεψη, για το τέλος του 2026, στα $4900 ανά ουγκιά, καθώς δεν βλέπει μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ για φέτος.

“Παρά το γεγονός ότι το πολύτιμο μέταλλο ξεκίνησε τη χρονιά με έντονη δυναμική και κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, η συνέχεια χαρακτηρίστηκε από σημαντική διόρθωση, η οποία προκάλεσε αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανοδικής τάσης των προηγούμενων ετών, όπως επισημαίνει ο Συμεών Μαυρουδής.

Η βασικότερη αιτία των πιέσεων που δέχθηκε ο χρυσός, συνδέεται με την αλλαγή των προσδοκιών γύρω από τη νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Federal Reserve εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πληθωριστικές πιέσεις που παραμένουν υψηλότερες του στόχου του 2%, γεγονός που έχει οδηγήσει την αγορά να προεξοφλεί ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αναγνωρίζοντας ότι ο χρυσός δεν προσφέρει ταμειακές ροές, ή εισόδημα, η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων μειώνει συγκριτικά την ελκυστικότητά του και ενισχύει τις πιέσεις στις τιμές.

Από την άλλη, με δεδομένο ότι πολλές χώρες επιδιώκουν τη μείωση της εξάρτησής τους από το δολάριο και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σαφής τάση διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός λειτουργεί ως ένα στρατηγικό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, απαλλαγμένο από τον πιστωτικό κίνδυνο που ενσωματώνουν άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Επιπλέον, οι δημοσιονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεχίζουν να λειτουργούν υποστηρικτικά για τον χρυσό. Επί παραδείγματι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δημοσιονομικά ελλείμματα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερή ανοδική πορεία, την ίδια ώρα που το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς λόγω των υψηλότερων επιτοκίων.

Συμπερασματικά, η πρόσφατη αδυναμία του χρυσού ενδέχεται να αποδειχθεί περισσότερο μια περίοδος αναπροσαρμογής και λιγότερο η αρχή μιας μόνιμης καθοδικής τάσης”, όπως εκτιμά ο Συμεών Μαυρουδής (διαχειριστής χαρτοφυλακίου Fast Finance ΑΕΠΕΥ).

Επιστρέφοντας στις χρυσές λίρες και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η λήξη του β’ τριμήνου 2026 βρήκε τους Ελληνες επενδυτές να έχουν αγοράσει μόλις 714 κομμάτια, που είναι αρνητικό ρεκόρ 24 ετών (από το 2002 που υπάρχουν επίσημα στοιχεία από την ΤτΕ), ενώ πούλησαν 6.772 χρυσές λίρες.

Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, οι αγορές από την ΤτΕ έφτασαν στις 2.095 χρυσές λίρες και οι πωλήσεις προς την ΤτΕ στις 13.950 χρυσές λίρες.