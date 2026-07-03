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Alpha Trust: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά την ΔΠ

Το ποσοστό της Alpha Bank ανήλθε σε 96,95% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Alpha Trust: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά την ΔΠ

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουλίου 2026 - 17:10

Η «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε ότι, στις 30.06.2026, η εταιρεία μέτοχος «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απέκτησε στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλλει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, 861.278 μετοχές - δικαιώματα ψήφου και ως εκ τούτου το ποσοστό αυτής ανήλθε σε 96,95% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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