Ποιες εισηγμένες συνδυάζουν κέρδη και «χαμηλό» P/BV

Παρά το ισχυρό ράλι του πρώτου εξαμήνου, σημαντικός αριθμός εισηγμένων του Euronext Athens εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με δείκτες τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) που παραμένουν χαμηλοί τόσο σε απόλυτους όρους όσο και —κυρίως— σε σύγκριση με τους ξένους ανταγωνιστές τους. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία σχετικών αποτιμήσεων της Beta Securities (κλείσιμο 2 Ιουλίου 2026), τα οποία αντιπαραβάλλουν τον ελληνικό «χάρτη» με ευρωπαϊκά και διεθνή peer groups ανά κλάδο.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το discount αυτό δεν αφορά προβληματικές ή ζημιογόνες επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι περισσότερες από τις εταιρείες που ξεχωρίζουν εμφανίζουν μονοψήφιους ή χαμηλούς διψήφιους δείκτες P/E και προσφέρουν μερισματικές αποδόσεις που κινούνται από 2,5% έως και σχεδόν 7%.

Τράπεζες: το μεγαλύτερο discount της αγοράς

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παραμένουν η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Με μέσο σταθμισμένο P/TBV 1,5 για το 2026, διαπραγματεύονται με έκπτωση 33% έναντι του μέσου όρου των ευρωπαϊκών τραπεζών (2,2), ενώ σε όρους P/E το discount διαμορφώνεται στο 14% (10,2 έναντι 11,9).

Η Alpha Bank εμφανίζει το χαμηλότερο P/TBV του κλάδου (1,1 για το 2026), με έκπτωση 48% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών, και εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 3,8% φέτος που κλιμακώνεται στο 5,5% το 2028.

Η Πειραιώς (P/TBV 1,4) συνδυάζει έκπτωση 35% με την υψηλότερη μερισματική απόδοση του κλάδου: 5,5% για το 2026 και 7,5% για το 2028. Ακολουθούν η Eurobank (1,5 και απόδοση 3,8%) και η Εθνική (1,6 και απόδοση 4,8%), με discount 29% και 27% αντίστοιχα.

Σημειώνεται μάλιστα ότι η μέση μερισματική απόδοση των ελληνικών συστημικών τραπεζών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει την αντίστοιχη των ευρωπαϊκών από το 2027 και μετά (5,5% έναντι 5,1%).

Διύλιση: μονοψήφια P/E και αποδόσεις άνω του 5%

Στον κλάδο της διύλισης, Helleniq Energy και Motor Oil αποτιμώνται αμφότερες στο 1,1x τη λογιστική τους αξία για το 2026 — με τη Helleniq να υποχωρεί στο 0,8x με ορίζοντα το 2028, δηλαδή κάτω από τη λογιστική αξία.

Το discount έναντι των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων φθάνει το 18% σε όρους P/BV και το 27% σε όρους P/E, καθώς οι δύο ελληνικοί όμιλοι διαπραγματεύονται με δείκτες κερδοφορίας 6,7 και 5,9 αντίστοιχα για φέτος. Οι μερισματικές αποδόσεις είναι από τις υψηλότερες του ταμπλό: 5,66% για τη Helleniq και 5,30% για τη Motor Oil.

ΔΕΗ: στο μισό της αποτίμησης των ευρωπαϊκών utilities

Η ΔΕΗ αποτελεί ίσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα σχετικής υποτίμησης σε όρους λογιστικής αξίας: με P/BV 1,2 για το 2026, διαπραγματεύεται με έκπτωση 52% έναντι του μέσου όρου των ευρωπαϊκών utilities (2,5). Το discount σε όρους P/E είναι ηπιότερο (13%), ενώ η μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 3,42% φέτος, με προοπτική να ξεπεράσει το 5% το 2028 — τη στιγμή που η μετοχή έχει ήδη καταγράψει άνοδο 28% από τις αρχές του έτους.

Jumbo, Aegean και Τιτάν: κερδοφορία με έκπτωση

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται τρεις ακόμη εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη. Η Jumbo, με P/BV 1,8 (έκπτωση 26% έναντι των διεθνών discount retailers) και P/E μόλις 9,6 (discount 39%), προσφέρει μερισματική απόδοση 5,22% διαθέτοντας παράλληλα καθαρό ταμείο — ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA είναι αρνητικός (-1,5). Η φετινή υποαπόδοση της μετοχής (-17,6% από τις αρχές του έτους) καθιστά τη σχετική αποτίμηση ακόμη πιο ελκυστική.

Η Aegean Airlines διαπραγματεύεται με P/E 8,7 και P/BV 1,9, με έκπτωση 23% και 12% αντίστοιχα έναντι των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση σχεδόν 7% για φέτος (και άνω του 9% για το 2028) είναι μακράν η υψηλότερη στον κλάδο, όπου αρκετοί ανταγωνιστές δεν διανέμουν καθόλου μέρισμα.

Ο Τιτάν, τέλος, αποτιμάται με P/BV 1,8 έναντι 2,6 των διεθνών τσιμεντοβιομηχανιών (discount 32%), ενώ σε όρους P/E η έκπτωση αγγίζει το 47% (12,0 έναντι 22,7) — η μεγαλύτερη του δείγματος. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 2,56%, υπερβαίνοντας κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον μέσο όρο των ξένων ομοειδών.

Η εξαίρεση της Lamda — και η άλλη όψη του ταμπλό

Η μοναδική εταιρεία του δείγματος που διαπραγματεύεται σήμερα καθαρά κάτω από τη λογιστική της αξία είναι η Lamda Development (P/BV 0,9), η οποία ωστόσο δεν διανέμει ουσιαστικά μέρισμα την τρέχουσα περίοδο, καθώς βρίσκεται ακόμη σε φάση επενδυτικής ωρίμανσης του Ελληνικού.

Στον αντίποδα, το ελληνικό ταμπλό διαθέτει και εταιρείες που αποτιμώνται με σημαντικό premium έναντι των ομοειδών τους, αντανακλώντας ισχυρότερη κερδοφορία ή δυναμική ανάπτυξης: η Coca-Cola HBC (P/BV 4,9, premium 127%), η KΡΙ ΚΡΙ (5,7, premium 118%) και ο ΟΤΕ (4,2, premium 120% έναντι των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών).