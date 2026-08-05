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Flexopack: Από 7 Αυγούστου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από το stock option plan

Η Euronext Athens στις 05.08.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 82.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Flexopack: Από 7 Αυγούστου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από το stock option plan

Δημοσιεύθηκε: 5 Αυγούστου 2026 - 18:34

Ανακοινώνεται από την «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία») ότι την 7η Αυγούστου 2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Euronext Athens των 82.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 44.496 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Δ.Σ., τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε είκοσι (20) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.06.2023 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 12.06.2024.

Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 31.07.2026, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 04.08.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6131916.

Η Euronext Athens στις 05.08.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 82.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρίας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens από την 07/08/2026.

Από την ίδια ημερομηνία , η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στη Euronext Athens, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Euronext Athens και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. της Euronext Athens όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

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