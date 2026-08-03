Πειραιώς: Πού τοποθετούν την τιμή-στόχο οκτώ ξένοι οίκοι

Θετική είναι η πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων β' τριμήνου 2026 της Τράπεζας Πειραιώς από τους ξένους επενδυτικούς οίκους. Επτά από τις οκτώ εκθέσεις διατηρούν σύσταση αγοράς (Buy), με τις τιμές-στόχους να κυμαίνονται από τα 10 έως τα 11,50 ευρώ. Η μόνη εξαίρεση είναι η Autonomous, η οποία διατηρεί ουδέτερη σύσταση (Neutral) και τιμή-στόχο 9,77 ευρώ.

Στην κορυφή των αποτιμήσεων βρίσκεται η UBS με τιμή-στόχο 11,50 ευρώ (Buy), ακολουθούμενη από τη Morgan Stanley στα 11,30 ευρώ (Buy) και τη Goldman Sachs στα 11,25 ευρώ (Buy). Έπονται η Jefferies στα 10,35 ευρώ, η J.P. Morgan στα 10,20 ευρώ, η Deutsche Bank στα 10,15 ευρώ και η Mediobanca στα 10,00 ευρώ, όλες με σύσταση Buy.

Ο κοινός παρονομαστής σχεδόν όλων των εκθέσεων είναι ότι η υπέρβαση των εκτιμήσεων στηρίχθηκε στις βασικές δραστηριότητες της τράπεζας, με αιχμή τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), τις προμήθειες και τη συνεχιζόμενη δημιουργία κεφαλαίου.

Η Jefferies ποσοτικοποιεί την εικόνα, σημειώνοντας ότι το NII διαμορφώθηκε 3% υψηλότερα των εκτιμήσεων και οι προμήθειες 18% υψηλότερα, με αποτέλεσμα η διοίκηση να αναβαθμίσει την καθοδήγηση και για τις δύο γραμμές εσόδων για το σύνολο του 2026.

Η J.P. Morgan αποδίδει τη δυναμική των εσόδων στην ισχυρή πορεία του NII και στη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ η Mediobanca επισημαίνει ότι οι προμήθειες αρχίζουν πλέον να αποτυπώνουν τα οφέλη από την ενσωμάτωση της ασφαλιστικής. Η Morgan Stanley, από την πλευρά της, κάνει λόγο για υπέρβαση περίπου 10% στα βασικά κέρδη.

Η Autonomous προσθέτει ότι, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην τηλεδιάσκεψη, η αύξηση 6% των καθαρών εσόδων από τόκους σε τριμηνιαία βάση δεν επηρεάστηκε από έκτακτους παράγοντες. Παράλληλα, θεωρεί ότι τα αποτελέσματα αποτελούν θετική ένδειξη και για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Το κόστος κινδύνου

Οι οίκοι εξετάζουν και την αναθεωρημένη καθοδήγηση για το κόστος κινδύνου (Cost of Risk - CoR). Η Mediobanca εκτιμά ότι η αύξηση του CoR αντανακλά συνειδητή επιλογή της διοίκησης να ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό αξιοποιώντας την ισχυρή κερδοφορία και αξιολογεί θετικά αυτή την προσέγγιση. Παράλληλα, θεωρεί ότι η νέα καθοδήγηση εξακολουθεί να ενσωματώνει συντηρητικές παραδοχές, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή.

Η Autonomous υπογραμμίζει ότι ο στόχος για κέρδη ανά μετοχή 0,90 ευρώ το 2026 παρέμεινε αμετάβλητος και εξακολουθεί να βλέπει περιθώριο ανόδου μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού έναντι της καθοδήγησης, καθώς αναμένει αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων που θα προέλθουν από την πλευρά των εσόδων.

Η Morgan Stanley επισημαίνει επίσης ότι το CoR αποτελεί βασικό σημείο παρακολούθησης, μαζί με την ποιότητα του ενεργητικού, την πορεία των χορηγήσεων, τυχόν έκτακτα στοιχεία στην ασφαλιστική και τους στόχους για το 2028.

Κεφαλαιακή ενίσχυση και συγκρατημένες προσδοκίες για τη μετοχή

Η κεφαλαιακή επίδοση αποτέλεσε ακόμη ένα θετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων. Η Mediobanca σημειώνει ότι τα κεφάλαια κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων, προσεγγίζοντας εκ νέου το 13%, ενώ η Deutsche Bank συγκαταλέγει τη θετική κεφαλαιακή έκπληξη μεταξύ των λόγων που το τρίμηνο ξεπέρασε τις προβλέψεις, με την ευρεία ενίσχυση των εσόδων και τη συνεχιζόμενη δυναμική του ισολογισμού να υπερκαλύπτουν το υψηλότερο κόστος και τις αυξημένες προβλέψεις. Η Autonomous στάθηκε επίσης στην πρόσθετη κεφαλαιακή ευελιξία που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική.